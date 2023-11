O empréstimo consignado oferecido pela Caixa Econômica Federal é uma alternativa cada vez mais popular entre os clientes do banco, graças às suas facilidades e benefícios únicos.

Além do consignado? Saiba como solicitar crédito na Caixa Econômica Federal

Com um sistema que utiliza o salário como garantia de pagamento, essa modalidade torna-se uma escolha vantajosa para diversos perfis de clientes. Assim, eliminando a necessidade de um avalista e simplificando os descontos por meio da folha de pagamento.

Quem pode acessar o empréstimo consignado da Caixa?

Conforme informações oficiais, o empréstimo consignado da Caixa está disponível para diferentes grupos. Desse modo, incluindo aposentados, pensionistas do INSS, funcionários públicos de órgãos conveniados e colaboradores de empresas parceiras. Em resumo, para os beneficiários do INSS, é fundamental que o valor do benefício permita os descontos das parcelas devidas.

Principais vantagens do empréstimo da Caixa

Uma das maiores vantagens desse tipo de empréstimo oferecido pela Caixa é a sua taxa de juros inicial, que parte de 0,94% ao mês. Além disso, a porcentagem da prestação não pode ultrapassar 35% do salário ou benefício mensal, dependendo do convênio estabelecido.

Desse modo, a ausência da necessidade de um avalista é outro ponto forte, assim como a fixação das prestações mensais, descontadas diretamente do salário ou benefício.

Facilidades oferecidas pelo empréstimo consignado



Uma série de facilidades tornam essa modalidade de empréstimo ainda mais atrativa. Não sendo exigido um avalista nem seguros adicionais, torna-se acessível mesmo para pessoas com restrições de crédito, pois não implica em consultas ao SPC ou Serasa. Além disso, os descontos automáticos das parcelas evitam atrasos e a necessidade de lidar com pagamentos via boletos.

Como contratar o empréstimo na Caixa Econômica?

De forma geral, a contratação desse tipo de empréstimo pode ser realizada através de diversas vias. Isso inclui o internet banking (para correntistas), correspondentes Caixa Aqui ou autorizados, agências da Caixa Econômica e canais de autoatendimento.

Desse modo, essa variedade de opções oferece conveniência e acessibilidade para os clientes, permitindo que escolham o método mais confortável para realizar a transação.

Prazos e considerações importantes

Os prazos para quitar o empréstimo variam de acordo com o tipo de cliente. Resumindo, servidores públicos federais podem contar com até 96 meses para quitar o empréstimo. Enquanto beneficiários do INSS têm um prazo máximo de 84 meses e trabalhadores de empresas privadas geralmente têm em média 48 meses.

Contudo, é importante destacar que, embora seja possível quitar o empréstimo em um período menor, isso implica em parcelas mensais mais altas.

Escolha consciente

Antes de optar pelo empréstimo consignado oferecido pela Caixa Econômica, é essencial realizar uma comparação detalhada das opções disponíveis no mercado. Dessa maneira, é fundamental considerar suas necessidades financeiras e possibilidades de pagamento. A pesquisa adequada permitirá encontrar a melhor opção que se alinhe com sua situação atual, garantindo uma escolha consciente e financeiramente responsável.

Outras modalidades de crédito da Caixa

Além do empréstimo consignado, a Caixa Econômica Federal disponibiliza diversas outras modalidades de crédito, cada uma com suas próprias vantagens e condições.

Empréstimo pessoal, financiamento, CDC e cartão de crédito

O empréstimo pessoal é uma das modalidades mais tradicionais oferecidas pela Caixa. É uma alternativa versátil, que pode ser utilizada para diversos fins, como despesas emergenciais, reformas em casa, viagens, entre outros.

Ademais, para quem busca adquirir um veículo, seja carro ou moto, a Caixa também oferece opções de financiamento com condições flexíveis. O CDC é uma linha de crédito destinada à aquisição de bens de consumo, como eletrodomésticos, eletrônicos, móveis, entre outros.

Por fim, o cartão de crédito da Caixa Econômica Federal também é uma opção de crédito rotativo para seus clientes. Sendo assim, analise as opções de forma planejada.