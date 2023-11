ALERTA: ANVISA Manda Retirar das Prateleiras Produto para Tratamento de VARIZES

No último dia 20 de novembro de 2023, a ANVISA, órgão responsável pela regulação de alimentos e medicamentos no Brasil, tomou uma medida drástica. A RESOLUÇÃO-RE N° 4.435, publicada no Diário Oficial da União, proíbe a comercialização, distribuição e fabricação do suplemento alimentar em cápsulas Varilotu.

Motivos da Proibição

A decisão de restringir a circulação do Varilotu foi motivada por várias razões:

Propagandas irregulares: o produto alegava propriedades terapêuticas para tratamento e prevenção de varizes, o que não é permitido para suplementos alimentares. Origem desconhecida: a empresa fabricante do Varilotu não foi identificada, levantando suspeitas sobre sua procedência. Impossibilidade de rastreabilidade: sem uma origem clara, torna-se impossível rastrear a cadeia de produção e garantir a qualidade do produto.

Plataformas de Venda

O Varilotu estava sendo comercializado em diversas plataformas eletrônicas de venda. Entre elas, destacam-se o Mercado Livre e a Americanas.com.

“A impossibilidade de rastrear o produto é um grande problema, pois não conseguimos garantir a segurança e a eficácia do mesmo” – ANVISA

Impactos da Proibição

A proibição do Varilotu terá vários impactos, tanto para consumidores quanto para a indústria de suplementos alimentares. O principal deles é a interrupção do uso de um produto que muitos consumidores acreditavam ser útil no tratamento e na prevenção de varizes.



Você também pode gostar:

A Última Palavra

Por fim, a proibição do Varilotu serve como um lembrete importante para os consumidores: é essencial verificar a origem e a regularização dos produtos antes de consumi-los. A ANVISA segue vigilante na proteção da saúde da população, e medidas como esta reforçam a importância de sua atuação.