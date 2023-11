Alerta aos usuários de celular! Nunca deixe seu aparelho nesta posição ou corra o risco de danificá-lo

Na era da tecnologia, o celular tornou-se um fiel companheiro cotidiano, mantendo-nos conectados e produtivos. Cuidar adequadamente dele é mais do que uma escolha: é uma necessidade para assegurar sua longevidade. Existem hábitos simples, porém essenciais, que muitos desconhecem e que têm o potencial de preservar a eficiência e a vida útil do dispositivo.

Um local específico, frequentemente escolhido por conveniência, pode, na verdade, representar uma ameaça para a saúde do seu aparelho. A maneira como você posiciona seu celular pode influenciar diretamente no desempenho e na durabilidade da bateria, um dos componentes mais cruciais do dispositivo. Portanto, é fundamental estar consciente e evitar esse equívoco comum.

Celular: evite posicionar desta forma, pois pode prejudicar o aparelho

Você já notou que a capacidade de carga do seu smartphone novo não é mais a mesma? Antes de culpar o fabricante, considere que pode ser um hábito cotidiano seu que está diminuindo a eficiência da bateria. Sim, estamos nos referindo a como e onde você deixa seu telefone.

Os smartphones mais recentes são equipados com baterias de lítio, que, apesar de eficazes, são extremamente sensíveis a variações de temperatura. Expor o celular ao sol, como no painel do carro, ou levá-lo para um dia de praia pode ser prejudicial para a saúde da bateria.

Os riscos das temperaturas extremas

Os celulares, assim como nós, respondem às mudanças no ambiente. O calor excessivo pode causar danos irreversíveis à bateria de lítio, enquanto o frio intenso pode reduzir a capacidade da bateria e até mesmo fazer com que a tela sensível ao toque deixe de funcionar.

Dicas para preservar a bateria do seu celular



Para evitar que as temperaturas extremas afetem seu dispositivo, nunca deixe o smartphone em locais sujeitos a grandes variações térmicas. Utilize capas térmicas que auxiliam a manter a temperatura estável e, quando estiver em ambientes com temperaturas muito baixas ou muito altas, é recomendável desligar completamente o telefone.

Outro hábito comum, mas prejudicial, é deixar o celular carregando durante toda a noite. Isso pode resultar em uma degradação mais rápida da capacidade da bateria, levando a descargas mais rápidas ao longo do dia.

O carregamento do celular ao lado da cama

É desafiador conceber um dia sem o telefone celular. Este dispositivo tornou-se uma parte integral da nossa vida cotidiana, sendo utilizado para diversas finalidades, desde fazer chamadas e enviar mensagens até acessar a internet e assistir a vídeos.

Contudo, um hábito comum que muitas pessoas têm é carregar o telefone na cama. Embora isso possa parecer conveniente, é crucial estar ciente de que pode ser perigoso.

Por que carregar o telefone na cama é arriscado

Existem duas razões principais pelas quais carregar o telefone na cama é perigoso:

Risco de incêndio – Se o telefone superaquecer, há a possibilidade de que ele pegue fogo. Isso é mais provável se o telefone estiver coberto por um travesseiro ou outro tecido, impedindo a dissipação do calor.

Risco de interrupção do sono – A luz azul emitida pelas telas dos telefones celulares pode dificultar o sono. Ao carregar o telefone na cama, é mais provável que você acorde no meio da noite para verificar notificações, o que pode perturbar seu sono.

Prejuízo à saúde mental – O uso excessivo de dispositivos eletrônicos pode contribuir para ansiedade, depressão e outros problemas de saúde mental.

Como evitar os riscos de carregar o telefone na cama

Para prevenir os riscos associados ao carregamento do telefone na cama, é aconselhável seguir estas orientações:

Carregue o telefone em uma superfície plana, afastada de materiais inflamáveis.

Evite cobrir o telefone com um travesseiro ou outro tecido enquanto estiver carregando.

Desconecte imediatamente o telefone se ele começar a superaquecer.

Se a qualidade do sono for uma preocupação, evite usar o telefone na cama antes de dormir.