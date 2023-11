Alerta! Diminuição nos rendimentos do INSS impacta a renda de aposentados e pensionistas

Desde a implementação da Reforma da Previdência em 2019, as regras para a aposentadoria por invalidez permanente passaram por significativas mudanças, impactando diretamente o valor do benefício concedido pelo INSS.

A legislação atual não apenas alterou os critérios de elegibilidade, mas também resultou em uma redução nos valores pagos, não só em comparação com os padrões anteriores a 2019, mas também quando comparados aos benefícios por incapacidade temporária.

Essas modificações no salário do INSS têm gerado uma série de implicações, desencadeando um aumento expressivo no número de ações judiciais, tanto individuais quanto coletivas, contestando o novo método de cálculo.

segurados têm buscado na justiça a revisão de seus benefícios, alegando prejuízos financeiros significativos e questionando a legalidade das alterações introduzidas pela reforma.

O palco central para essas controvérsias tornou-se o Supremo Tribunal Federal (STF), que tem sido chamado a deliberar sobre a constitucionalidade dessas mudanças.

Um exemplo notável é a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 6279, proposta pelo Partido dos Trabalhadores (PT) em 2019, que coloca em xeque a validade de alguns aspectos da reforma previdenciária.

O desdobramento desse processo pode ter implicações significativas para aqueles afetados pelas alterações na aposentadoria por invalidez permanente.

Entenda melhor sobre esse debate judicial envolvendo o INSS



O embate jurídico em torno da reformulação do benefício previdenciário destaca as controvérsias que permeiam essa discussão crucial.

Um exemplo prático dessa impactante mudança traz à luz como a Reforma da Previdência deixou sua marca no salário do INSS, evidenciado em um caso chocante apresentado pela BBC Brasil.

A protagonista desse caso é uma enfermeira cujo salário, que outrora ultrapassava os R$ 4 mil, sofreu uma significativa redução após sua aposentadoria por invalidez, resultando em um benefício atual de pouco mais de R$ 1.800.

Essa drástica diminuição, equivalente a 60% do montante original, a colocou em uma situação financeira delicada.

Dessa forma, forçando-a a depender do apoio financeiro de familiares para conseguir cobrir suas despesas.

É importante ressaltar que, antes da implementação da reforma, essa profissional da saúde conseguia manter sua subsistência com um benefício na ordem dos R$ 3 mil.

A discrepância entre o valor anterior e o atual ressalta os desafios enfrentados por aqueles impactados pelas mudanças no sistema previdenciário.

Diante desse cenário, a enfermeira busca, por meios judiciais, o restabelecimento do valor anterior de seu benefício. Buscando, dessa forma, recuperar a estabilidade financeira que desfrutava antes das alterações promovidas pela Reforma da Previdência.

O beneficiário do INSS receberá 60% da média do salário-base, calculado como a média dos vencimentos ao longo do período de contribuição, se possuir 20 anos de contribuição (no caso de homens) ou 15 anos de contribuição (no caso de mulheres).

Esse percentual aumentará gradualmente em 2% por ano de contribuição, alcançando o máximo de 100%.

Em situações em que ficar comprovada a necessidade de acompanhamento constante por outra pessoa para as atividades diárias do aposentado, o benefício mensal receberá um acréscimo de 25%.

Além desse aspecto, desde 2021, encontra-se em tramitação nas comissões parlamentares da Câmara dos Deputados o Projeto de Lei 4769/12.

Esta propõe um aumento no valor do salário benefício do INSS para 110% nos casos de aposentadorias por incapacidade permanente, conforme previsto no texto substitutivo.

Preciso requerer a aposentadoria por invalidez pelo INSS, como fazer?

Se você está buscando solicitar a aposentadoria por invalidez em 2023, saiba que o processo pode ser realizado de maneira ágil e eficiente através de dois canais de atendimento do INSS.

Sendo assim, a primeira opção é o portal Meu INSS, oferecendo comodidade e praticidade. A segunda alternativa é através do telefone 135, onde, ao optar por essa modalidade, você seguirá as orientações numéricas fornecidas pelo atendimento automático.

Para iniciar o procedimento pelo portal Meu INSS, acesse a plataforma e escolha a opção “Pedir Benefício por Incapacidade”. Alternativamente, você pode realizar o processo efetuando o login em sua conta GOV.

Uma vez na seção de Perícia Médica do INSS, preencha os campos com os dados solicitados, incluindo nome completo, CPF e data de nascimento. Em seguida, selecione a opção “Benefício por Incapacidade Permanente (Aposentadoria por Invalidez)”.

Resumindo o passo a passo:

Primeiramente, acesse o portal Meu INSS; Em seguida, selecione “Pedir Benefício por Incapacidade”; Depois, preencha os dados solicitados; Agora, escolha “Benefício por Incapacidade Permanente (Aposentadoria por Invalidez)”; Por fim, no caso de necessidade de representação do segurado por meio de um procurador. Assim, é importante anexar e comprovar no sistema do INSS a qualidade de representante legal.