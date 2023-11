ALERTA GERAL: Criminosos aplicam Golpe do Limpa Nome: conheça e previna-se!

A ascensão do Feirão Limpa Nome tem levado muitos consumidores a procurar renegociar suas dívidas, no entanto, também tem atraído a atenção de fraudadores. Estes criminosos aproveitam a ocasião para aplicar o notório Golpe do Limpa Nome. A prática é um esquema criminoso comum e é crucial que você esteja ciente e saiba como se prevenir.

Como funciona a renegociação de dívidas na Serasa

A renegociação de dívidas na Serasa é um processo simples e seguro que pode ser feito online em questão de minutos. Basta fazer o login com CPF e senha, reconhecer as dívidas negativadas ou contas atrasadas, conferir as opções de negociação, escolher a melhor e concluir o acordo. Depois do acordo fechado, o pagamento pode ser feito todos os meses por boleto ou Pix.

O que é o Golpe do Limpa Nome?

Os criminosos adiantam-se para enganar os consumidores, frequentemente apresentando ofertas irresistíveis para limpar o nome sem ter que pagar a dívida de fato. Uma vez que o consumidor é convencido, os golpistas enviam boletos fraudulentos ou pedem transferências, prometendo que as restrições do CPF serão removidas após o pagamento. Contudo, após o golpe, eles desaparecem.

Como o Golpe Limpa Nome funciona

Os criminosos entram em contato com a vítima, geralmente por telefone ou email, oferecendo a oportunidade de limpar o nome com um grande desconto. Eles pedem um pagamento antecipado para realizar o serviço, mas depois de receber o dinheiro, desaparecem sem realizar a prometida limpeza do nome.

Prevenindo o Golpe Limpa Nome

Existem algumas maneiras de se proteger contra o Golpe Limpa Nome:



Você também pode gostar:

Desconfie de ofertas muito boas para serem verdade: Se alguém oferecer para limpar seu nome por um valor muito baixo, provavelmente é um golpe. Não faça pagamentos antecipados: Empresas legítimas não pedem pagamentos antecipados para limpar seu nome. Verifique a empresa: Faça uma pesquisa sobre a empresa antes de fornecer qualquer informação ou fazer qualquer pagamento.

Feirão Serasa Limpa Nome

O Feirão Serasa Limpa Nome é um evento promovido pela Serasa onde os consumidores podem renegociar suas dívidas com descontos significativos. No Feirão de novembro de 2023, foram disponibilizadas mais de 530 milhões de ofertas de renegociação de dívidas. Além disso, pela primeira vez, as concessionárias de energia Enel, Neoenergia e Light se juntaram à lista de empresas parceiras do Limpa Nome.

Outras dicas

Cuidado com fraudes!

É crucial verificar a segurança e autenticidade dos sites de navegação, observando se a URL possui o https, se há um cadeado na barra de navegação e se contém a inscrição de “site seguro”.

Como identificar um boleto falso

Boletos falsos são muito parecidos com os originais. Se o consumidor não percebe a adulteração e paga a conta, o valor é direcionado ao fraudador. Portanto, é recomendado o uso do validador de boletos.

Como usar o validador de boletos Serasa

O validador de boletos Serasa é uma ferramenta que permite verificar a autenticidade dos boletos. Para usá-lo, basta copiar o número associado ao código de barras do boleto e colá-lo no validador de boletos Serasa. Se estiver validado, o boleto é seguro!

Legitimidade das ofertas

Embora o Golpe Limpa Nome seja uma ameaça real, existem maneiras de se proteger e evitar ser vítima. E sempre lembre que existem maneiras legítimas de limpar seu nome, como participar do Feirão Serasa Limpa Nome. Seja cauteloso e sempre verifique a legitimidade de qualquer oferta de renegociação de dívida que você receber.

Benefícios do Feirão Serasa Limpa Nome

Participar do Feirão Serasa Limpa Nome tem várias vantagens:

Grande número de empresas parceiras: Na edição de novembro de 2023, mais de 500 empresas parceiras participaram, proporcionando uma ampla gama de opções para os consumidores.

Pagamento facilitado: As opções de parcelamento podem chegar a até 72 vezes.

Remoção imediata do nome do cadastro de inadimplentes: Se você escolher pagar com Pix, seu nome pode ser removido imediatamente do cadastro de inadimplentes da Serasa.

Possibilidade de renegociação de dívidas essenciais: Pela primeira vez, as concessionárias de energia foram incluídas entre as empresas parceiras, o que significa que você pode renegociar dívidas essenciais como contas de energia.