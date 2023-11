ALERTA! Golpe no WhatsApp utiliza sua foto de perfil para extorquir dinheiro das pessoas

O WhatsApp é uma das plataformas de mensagens mais populares do mundo, utilizada diariamente por milhões de pessoas para se comunicar com amigos, familiares e até mesmo para fins profissionais. No entanto, infelizmente, essa popularidade também a torna um alvo atraente para golpistas e criminosos cibernéticos.

Recentemente, tem circulado um novo golpe no aplicativo que utiliza as fotos de perfil dos usuários para tentar obter dinheiro de forma fraudulenta. Neste artigo, vamos explicar como funciona esse golpe, por que as pessoas caem nele e, mais importante, como se proteger.

Como funciona o golpe usando fotos de perfil no WhatsApp?

O golpe começa quando o criminoso entra em contato com a vítima, alegando ter mudado de número e explicando que seu telefone antigo está na assistência técnica. Em seguida, ele solicita um favor, alegando que, devido ao celular temporário, não possui o aplicativo do banco e precisa fazer um pagamento com urgência. É nesse momento que a foto de perfil da vítima entra em cena.

O golpista conta com a confiança que a imagem familiar no perfil do WhatsApp pode proporcionar para convencer a vítima a fazer uma transferência de dinheiro. Ele usa a foto para se passar por um amigo, familiar ou colega de trabalho da vítima e pede o dinheiro emprestado. Acreditando estar ajudando alguém conhecido, a vítima acaba realizando a transferência, caindo no golpe.

Por que as pessoas caem nesse golpe?

Existem algumas razões pelas quais as pessoas podem cair nesse tipo de golpe. Uma delas é o fato de muitas pessoas manterem seus perfis de redes sociais públicos, marcando amigos e familiares em fotos. Isso facilita o trabalho dos golpistas, que conseguem identificar relações próximas através dessas informações disponíveis publicamente.

Além disso, infelizmente, também ocorrem vazamentos de dados, nos quais informações pessoais, como nome, telefone, endereço e até mesmo documentos, são expostos. Os criminosos utilizam esses dados para dar mais credibilidade às suas tentativas de golpe, tornando mais difícil para a vítima identificar que se trata de uma fraude.

Diferenças em relação a outros golpes



Ao contrário do golpe do WhatsApp clonado, no qual o criminoso assume o controle da conta da vítima, neste caso, a pessoa que está sendo imitada ainda tem acesso ao seu próprio aplicativo de mensagens. O golpista cria uma nova conta e alega problemas com seu número anterior para justificar o contato a partir de um novo número. Isso pode confundir a vítima e tornar mais difícil identificar que se trata de um golpe.

Como se proteger do golpe usando fotos de perfil no WhatsApp?

A segurança é uma preocupação constante no mundo digital, e estar informado e atento é a chave para não se tornar uma vítima de golpes como esse. Aqui estão algumas dicas importantes para se proteger:

1. Mantenha a privacidade em primeiro lugar

Uma das maneiras mais eficazes de evitar esse tipo de golpe é manter seu perfil em redes sociais privado, disponível apenas para pessoas conhecidas. Dessa forma, você dificulta o acesso de golpistas a informações pessoais que poderiam ser utilizadas para criar um perfil falso e enganar outras pessoas.

2. Desconfie de solicitações de dinheiro ou informações pessoais

Sempre que receber pedidos de dinheiro ou informações pessoais por aplicativos de mensagens, mesmo que pareça ser de um conhecido, é importante desconfiar e tomar precauções extras.

Entre em contato com a pessoa por outro meio de comunicação, como uma ligação telefônica, para confirmar a veracidade do pedido antes de tomar qualquer ação.

3. Fique atento a detalhes suspeitos

Ao receber uma mensagem de alguém que alega ter trocado de número, preste atenção em detalhes suspeitos. Golpistas costumam usar histórias como a de ter o telefone antigo na assistência técnica para justificar a troca de número.

Desconfie de qualquer pedido de dinheiro urgente e verifique cuidadosamente se a solicitação é legítima.

4. Informe e alerte seus contatos

Compartilhe informações sobre esse golpe com seus amigos, familiares e colegas de trabalho. Quanto mais pessoas estiverem cientes desse tipo de fraude, menor será a chance de caírem nela. Se receber uma mensagem suspeita de alguém conhecido, avise a pessoa sobre o golpe e peça para que ela verifique se sua conta foi comprometida.

5. Utilize recursos de segurança do WhatsApp

O WhatsApp oferece algumas ferramentas de segurança que podem ajudar a proteger sua conta. Por exemplo, você pode ativar a autenticação em duas etapas, que adiciona uma camada extra de segurança ao exigir um PIN de acesso sempre que você registrar seu número de telefone no WhatsApp em um novo dispositivo.

6. Denuncie o golpe

Se você cair nesse golpe ou suspeitar de alguma atividade fraudulenta no WhatsApp, denuncie o ocorrido para as autoridades competentes e também para o WhatsApp. Isso ajuda a combater esse tipo de crime e oferece informações valiosas para investigações futuras.

Ademais, o WhatsApp é uma ferramenta poderosa de comunicação, mas também é importante estar ciente dos riscos e golpes que podem surgir. Ao seguir as dicas de segurança mencionadas neste artigo e manter-se informado sobre as ameaças atuais, você estará melhor preparado para se proteger contra golpes como o que utiliza fotos de perfil para obter dinheiro de forma fraudulenta.

Lembre-se sempre: a segurança começa com ações simples do nosso dia a dia.