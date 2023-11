ALERTA! Golpe recente envolve o uso de maquininhas de cartão; saiba mais e descubra maneiras de se proteger

Criminosos estão inovando em suas táticas fraudulentas, e agora o alvo são os consumidores frequentadores de shoppings centers e postos de gasolina. Um golpe recente tem como ferramenta a maquininha de cartões com fio, o que tem despertado preocupações quanto à segurança financeira dos usuários.

A Kaspersky, renomada empresa de segurança cibernética, divulgou essa informação no último dia 21, alertando sobre os riscos associados a essa nova prática delituosa.

Diante desse cenário, a empresa decidiu fornecer esclarecimentos detalhados sobre como os criminosos estão operando e, mais importante ainda, como os consumidores podem se proteger contra essa ameaça em ascensão.

O modus operandi desse golpe envolve a manipulação da maquininha de cartões com fio, resultando no potencial acesso indevido aos sistemas bancários dos usuários. A invasão desses sistemas pode levar a sérias consequências financeiras para os consumidores desavisados.

Para garantir a segurança de suas transações e informações financeiras, é crucial que os consumidores estejam cientes dessa nova abordagem criminosa.

A Kaspersky fornece orientações práticas e medidas preventivas que os usuários podem adotar para se protegerem contra esse tipo de golpe.

Enfim, fique atualizado e protegido! Conhecer os métodos utilizados pelos criminosos é o primeiro passo para evitar cair em suas armadilhas. Acesse mais informações sobre esse novo golpe e aprenda como resguardar seus dados financeiros, seguindo orientações funcionais.

Conheça melhor o modus operandi do novo golpe da maquininha de cartão de crédito



Antes de tudo, vale dizer que, o golpe se inicia muito antes da efetivação da compra, quando um suposto representante de máquinas de cartão visita a loja sob o pretexto de realizar algum serviço.

Durante essa visita, os cibercriminosos aproveitam a oportunidade para avaliar a segurança do estabelecimento. Dessa forma, caso identifiquem qualquer vulnerabilidade, procedem à instalação de um programa que será posteriormente utilizado no golpe.

Além disso, outra característica importante é que essa estratégia criminosa direciona-se, em grande parte, a estabelecimentos menores localizados em shoppings ou postos devido à suposta menor capacidade dessas lojas de arcar com investimentos em segurança virtual.

No contexto dessa fraude, as maquininhas com fio são o alvo preferencial, uma vez que o programa é instalado no computador e não diretamente na máquina em si.

Sendo assim, quando o cliente tenta realizar uma compra por aproximação, uma mensagem de “ERRO APROXIMAÇÃO, INSIRA O CARTÃO” é exibida. Diante dessa situação, muitos consumidores acabam inserindo o cartão e digitando sua senha.

Por conseguinte, o vírus previamente instalado no computador cria uma falsa conexão, transmitindo os dados sensíveis do cliente diretamente aos criminosos.

Portanto, a detecção de compras duplicadas torna-se um indicador fundamental desse golpe. Através dessa informação é possível identificar a ação maliciosa, alertando assim tanto os consumidores quanto os estabelecimentos para a presença desse tipo de ameaça.

Saiba como se proteger das fraudes

Para se proteger desse golpe, a Kaspersky recomenda que os usuários:

Evitem realizar pagamentos por aproximação em locais desconhecidos;

Observem se a maquininha apresenta algum sinal de adulteração;

Não digitem a senha do cartão se a maquininha acusar um erro.

Ative a autenticação de dois fatores (2FA) para o seu cartão de crédito. A 2FA adiciona uma camada extra de segurança, exigindo que você digite um código enviado por SMS ou e-mail para autorizar uma compra;

Esteja atento a qualquer atividade suspeita em sua conta bancária. Se você notar qualquer transação que não reconhece, entre em contato imediatamente com seu banco.

A Kaspersky também alerta que o golpe da maquininha de cartão é apenas uma das muitas fraudes que podem ser aplicadas usando esse dispositivo. Por isso, é importante estar sempre atento e tomar medidas para se proteger.

No Brasil, o número de fraudes eletrônicas cresceu 30% em 2022. As maquininhas de cartão são um dos principais alvos dos criminosos.

Além das recomendações da Kaspersky, a Polícia Federal também oferece algumas dicas para evitar golpes com maquininha de cartão:

Exija a presença do vendedor ou atendente para realizar o pagamento;

Sempre confira se a maquininha de cartão é original. A maquininha original deve ter o logotipo da bandeira do cartão e o nome da empresa que a fornece;

Observe se a maquininha está ligada e funcionando corretamente, além de analisar se há algum dispositivo estranho conectado á maquina;

Exija sempre que a maquininha seja apresentada com o visor voltado para você;

Se a maquininha apresentar algum problema, recuse-se a realizar o pagamento.

Por fim, a Polícia Federal também orienta os usuários a registrar uma ocorrência policial caso sejam vítimas de um golpe com maquininha de cartão.