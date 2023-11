ALERTA! Mais de 18 mil famílias correm o risco de perder o BOLSA FAMÍLIA

O Bolsa Família é um programa social fundamental para milhares de famílias brasileiras. No entanto, é necessário estar atento para não perder o benefício. Recentemente, a Prefeitura de Campo Grande (MS) identificou que mais de 18 mil famílias unipessoais correm o risco de ter o Bolsa Família suspenso devido ao cadastro desatualizado no Cadastro Único (CadÚnico).

Para evitar essa situação, é fundamental que os beneficiários tomem medidas imediatas para regularizar sua situação.

Por que o cadastro desatualizado pode levar à perda do Bolsa Família?

Segundo a Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS) de Campo Grande, 75% das 18.365 famílias unipessoais com cadastro desatualizado estão em risco de perder o Bolsa Família até o final deste ano. Essa situação se deve a uma nova regra estabelecida pelo Ministério de Desenvolvimento Social (MDS), que determina um limite máximo de beneficiários unipessoais por cidade.

A medida foi estabelecida pela portaria 911, publicada em 25 de agosto, que define que cada cidade só pode ter, no máximo, 16% de beneficiários unipessoais em relação ao total de famílias atendidas pelo programa naquela região.

Portanto, até que essa exigência seja cumprida, não é possível realizar a inclusão de novos usuários que moram sozinhos.

Como verificar se o cadastro está desatualizado?

Para evitar a perda do Bolsa Família, é fundamental que as famílias unipessoais verifiquem se seus dados cadastrais estão atualizados. Para isso, existem duas opções:

Acessar o aplicativo do Bolsa Família, disponível para Android e iOS, e verificar se há alguma notificação sobre a necessidade de atualização do cadastro. Enviar uma mensagem para o telefone (67) 99838-3542, informando o número do CPF do responsável familiar. Nesse caso, será informado se o cadastro está desatualizado ou não.



Você também pode gostar:

Caso o cadastro esteja desatualizado, será necessário comparecer a uma unidade do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) e apresentar os seguintes documentos:

Documento com foto;

CPF;

Comprovante de endereço em nome do responsável familiar.

Além disso, os usuários do CadÚnico também podem conferir seus dados através do site ou aplicativo móvel, disponíveis para Android e iOS. Essas plataformas reúnem diversas informações sobre o sistema do Governo Federal, facilitando o acesso e o gerenciamento dos dados cadastrais.

A importância do Bolsa Família para as famílias de Campo Grande (MS)

De acordo com dados do Ministério de Desenvolvimento Social (MDS), em agosto, quase 195 mil famílias de Campo Grande estavam cadastradas no CadÚnico, sendo que 66.849 delas estavam em situação de pobreza. Atualmente, cerca de 160 mil campo-grandenses estão recebendo o Bolsa Família, com um benefício médio mensal de R$ 690,93 na região.

Esses números demonstram a relevância do Bolsa Família como uma fonte de auxílio e suporte para as famílias em situação de vulnerabilidade social. Portanto, é essencial que os beneficiários mantenham seus cadastros atualizados, a fim de garantir a continuidade desse importante benefício.

Ademais, o Bolsa Família é um programa social de extrema importância para as famílias brasileiras. No entanto, a falta de atualização cadastral pode levar à perda desse benefício fundamental. Portanto, é essencial que os beneficiários do Bolsa Família verifiquem regularmente se seus cadastros estão atualizados e tomem as medidas necessárias para corrigir qualquer inconsistência.

Neste artigo, explicamos como verificar se o cadastro está desatualizado e quais documentos devem ser apresentados para regularizar a situação. Além disso, ressaltamos a importância do Bolsa Família para as famílias de Campo Grande (MS) e como esse programa tem contribuído para melhorar a qualidade de vida da população.

Lembre-se: manter o cadastro atualizado é fundamental para garantir a continuidade do Bolsa Família e outros benefícios associados. Não deixe de tomar as medidas necessárias para evitar a perda desse importante auxílio financeiro.