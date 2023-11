Alex Pereira desafia Israel Adesanya após finalizar Jiri Prochazka para conquistar o título vago dos meio-pesados ​​no UFC 295

Com apenas 11 lutas em sua carreira no MMA, Alex Pereira se tornou campeão de duas divisões depois de espancar Jiri Prochazka com cotoveladas para conquistar o título vago dos meio-pesados ​​na luta principal do UFC 295.

Ele conquistou o ouro após punir Prochazka com chutes nas pernas logo no início e depois derrubou o ex-campeão com um gancho de esquerda impressionante enquanto eles trocavam golpes perto da jaula. Assim que Prochazka caiu de joelhos, ele tentou se agarrar a uma queda para sobreviver a um possível ataque.

Pereira reagiu desferindo uma saraivada de socos e cotoveladas na lateral da cabeça de Prochazka, que o fez ficar flácido ao cair de costas na tela. O ataque continuou, mas o árbitro Marc Goddard viu o suficiente para interromper a disputa com o final chegando aos 4:08 do segundo round.

Os replays pareciam mostrar Prochazka se recuperando rapidamente, mas Pereira sentiu que a paralisação era justificada.

“Não estou surpreso”, disse Pereira depois. “Depois do primeiro gancho de esquerda e outro, ele caiu nas minhas pernas. Não acredito que tenha sido uma parada ruim. É uma grande honra para mim.”

Embora definitivamente houvesse dúvidas sobre a ligação de Goddard, Prochazka não reclamou quando abordou a perda.

“Acho que, nesse sentido, estava certo”, disse Prochazka. “Eu estava fora, mas nunca vou parar. Merda acontece. Para mim é um grande aprendizado, vamos trabalhar nisso e voltar mais fortes do que nunca. Obrigado Alex. Obrigado por esta luta. Eu voltarei.”

Antes da finalização, Pereira causou a maior parte do dano com uma série de chutes devastadores que causaram hematomas e inchaço na perna dianteira de Prochazka. Isso resultou na queda de Prochazka, onde ele começou a golpear o brasileiro com uma série de cotoveladas no chão.

Para seu crédito, Pereira se levantou antes que o primeiro round terminasse. A luta livre de Prochazka parecia ser um potencial equalizador para a habilidade de seu oponente em pé.

Apesar do sucesso, Prochazka parecia pronto para desafiar Pereira em pé no início do segundo round e conseguiu acertar o ex-campeão do GLORY com vários socos que acertaram definitivamente. Prochazka continuou avançando com pressão, mas o tiro saiu pela culatra, com Pereira recuando e desferindo um gancho de esquerda que derrubou o lutador tcheco na tela.

Isso levou à sequência de finalização com Pereira acertando Prochazka com as cotoveladas que levaram à paralisação para coroá-lo como o nono campeão de duas divisões na história do UFC.

Após a vitória, Pereira rapidamente voltou sua atenção para o antigo adversário Israel Adesanya na esperança de reavivar a rivalidade – desta vez na categoria meio-pesado.

“Eu não sou o tipo de cara que chama as pessoas, mas há um cara que antigamente [who] Dei algumas entrevistas e disse que eu era um cara que só ia ficar no bar”, disse Pereira. “Isso me motivou. Ele me resgatou de um bar para estar aqui hoje. Esse cara disse que só quer voltar e lutar em 2027. Acho ele um cara muito talentoso. É um desperdício de talento então quero resgatá-lo também, vir aqui e lutar.

“Eu sei que não vou fazer o que ele fez comigo e me obrigar a lutar três vezes para lutar com ele no peso médio. Eu sei que é um cara que temos muita história. Eu quero fazer essa luta acontecer. Adesanya, venha para o papai.

Por mais que queira a luta contra Adesanya, Pereira também se dirigiu ao ex-campeão meio-pesado Jamahal Hill, que estava sentado ao lado da jaula antecipando a chance de recuperar o título que abandonou após sofrer uma ruptura no tendão de Aquiles.

“Sou um lutador ativo, agora um campeão ativo”, disse Pereira. “Sei que Jamahal está lesionado, então não sei se ele voltará a tempo porque quero lutar logo.”