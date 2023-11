Alex Pereira duvida da garantia de Jamahal Hill de manter a luta em pé

Alex Pereira aceita uma proposta de duelo em pé com Jamahal Hill, mas não acredita na palavra de Hill.

Hill, que recentemente renunciou ao título dos meio-pesados ​​do UFC devido a uma lesão, prometeu dar um “nocaute permanente” sobre Pereira caso o confronto fosse marcado. Pereira conquistou o título vago no UFC 295 com um nocaute técnico no segundo round sobre Jiri Prochazka, mas apesar da reputação temível do brasileiro – Pereira é campeão de duas divisões no MMA e no kickboxing, e foi incluído no Hall da Fama do GLORY Kickboxing no início deste ano. mês – Hill parece ansioso para testar sua trocação contra “Poatan”.

Os comentários foram apresentados a Pereira durante uma sessão de perguntas e respostas ao vivo no YouTube e ele expressou dúvidas de que Hill cumprirá sua promessa.

“Todo mundo viu que ele estava falando que vai me nocautear e não vai lutar comigo, ele vai continuar na trocação e vai me nocautear”, disse Pereira por meio de um tradutor para o português. “Claro, obviamente todo cara que poderia ser o próximo [challenger] pois o campeão vai começar a falar, mas acho que ele está um pouco [overconfident].

“Eu nunca disse que vou nocautear alguém ou algo assim porque você está em um campo de luta, você se prepara, tem que focar na luta, e eu sempre digo que vou dar uma boa luta e um bom show para vocês, mas prevendo o que acontece é um pouco difícil e acho que ele é um pouco [overconfident] com tudo o que ele está dizendo.”

Pereira tornou-se conhecido por seu poder de nocaute com um soco, cuja ameaça levou a vitórias por meio de golpes sobre Prochazka, Israel Adesanya e o atual campeão dos médios, Sean Strickland. Com a vitória sobre Prochazka, Pereira completou a improvável façanha de conquistar o segundo título do UFC em apenas sua 11ª luta profissional de MMA.

Depois de passar por dois dos testes mais difíceis na divisão até 205 libras (Pereira conquistou uma vitória por decisão dividida sobre Jan Blachowicz para ganhar a chance pelo título), Pereira vê Hill como o próximo desafio lógico.

“Acho que me provei na categoria meio-pesado com a luta contra o Jiri, conquistando o título, e obviamente também com a luta contra o Jan Blachowicz”, disse Pereira. “Se eu comparasse esses três lutadores – Jamahal, Jan e Jiri – e alguém me dissesse: ‘Ei, escolha um com quem você gostaria de lutar’, eu escolheria Jamahal porque acho que ele é um bom oponente para mim e eu acho que é um pouco demais [for him] também, olhando para minha história, minha história no kickboxing, para dizer: ‘Vou continuar trocando e vou nocauteá-lo’.

“Porque todo mundo está sempre tentando e tenho certeza que ele quer atacar, mas quando ele vê que não dá certo, ele vai para o chão também. Foi o que aconteceu nas outras lutas também. Acho que Jamahal é uma boa luta para mim, e acho que ele foi um pouco [overconfident] com sua declaração.”

Hill não foi a primeira opção de Pereira, pelo menos no que diz respeito à entrevista pós-luta no UFC 295. Em vez disso, Pereira convocou uma trilogia de MMA contra Adesanya, seu rival de longa data. Antes das duas lutas no UFC, Pereira conquistou duas vitórias – uma por decisão e outra por nocaute – contra Adesanya no kickboxing, e depois o derrotou na primeira luta de MMA no UFC 281 para se tornar campeão dos médios. Adesanya venceu a revanche imediata e recuperou o título no UFC 287.

Por enquanto, Adesanya parece estar em um hiato auto-imposto da competição enquanto descansa e se recupera após um campeonato movimentado. É uma jogada que Pereira entende.

“Respeitarei a opinião de Adesanya”, disse Pereira. “Não importa se ele está com medo ou não, ou não está pronto ou algo assim, ou apenas quer ficar um pouco afastado. Se ele não quiser lutar comigo agora, tudo bem. Eu respeito isso. Isso é totalmente bom para mim.