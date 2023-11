Alex Pereira não acredita na decisão de Israel Adesanya de se afastar ‘por muito tempo’

Israel Adesanya anunciou que vai dar uma pausa nas competições por algum tempo.

Seu rival de longa data, Alex Pereira, não acredita.

“The Last Stylebender” disse recentemente a repórteres na Arábia Saudita que, embora não esteja se aposentando do MMA, os fãs de luta também não devem esperar vê-lo de volta à ação por alguns anos.

“2027, procure o retorno. Vejo você então”, disse Adesanya.

Pereira subiu para 205 libras depois de perder para Adesanya em abril e agora desafia Jiri Prochazka pelo cinturão vago dos meio-pesados ​​do UFC neste sábado, no UFC 295, em Nova York, após uma estreia bem-sucedida na divisão sobre o ex-campeão Jan Blachowicz em julho. O brasileiro, que detém o recorde de 3 a 1 sobre Adesanya em duas modalidades, reagiu aos comentários de Adesanya no MMA Fighting’s Trocação Franca podcast antes de seu próximo desafio pelo título.

“Eu não acho que isso seja verdade, ele não vai ficar [out] tanto tempo”, disse Pereira. “E isso não é bom para ele, não lutar tanto tempo. Ele dará outras entrevistas em breve e se motivará novamente. Acho que ele precisa de um pouco mais de motivação. Se ele encontrar algo que o motive, acho que ele volta rapidamente. Quando ele encontra essa motivação, ele volta mais cedo.”

O UFC anunciou em novembro passado, antes do UFC 294, que Sean Strickland, o homem que destronou Adesanya como campeão dos médios, iria defender seu cinturão contra o vencedor de Khamzat Chimaev x Kamaru Usman. Isso, porém, não aconteceu; O CEO do UFC, Dana White, disse na segunda-feira que a primeira defesa de título de Strickland será contra Dricus Du Plessis.

Porém, se Adesanya retornar para revanche contra Strickland, Pereira vê ajustes necessários no jogo de Adesanya para lidar com o estilo do campeão.

“Desde o início, antes da luta, eu disse que seria difícil para o Strickland, mas ele mostrou evolução no jogo e foi um bom confronto para ele”, disse Pereira. “Adesanya teria que mudar algumas coisas para melhorar lá. Se ele voltar do mesmo jeito será como se tivessem continuado aquela luta, mais cinco rounds.

“Ele precisa fazer alguns ajustes – e talvez possa mudar, mas é um jogo difícil para ele. Ele joga esse jogo durante toda a sua vida e é muito difícil mudar isso em um campo.”

Quando questionado sobre sua enigmática postagem nas redes sociais em que dizia “talvez eu faça uma luta de boxe em 2027”, no mesmo ano em que Adesanya mencionou seu cronograma para retorno, Pereira disse que não estava apenas trollando. Ele está, de fato, interessado em entrar no círculo quadrado depois de assistir o ex-campeão do UFC Francis Ngannou impressionar contra o grande boxeador Tyson Fury.

“Você viu [Conor] McGregor lutando contra Floyd [Mayweather] e abrindo muitas portas”, disse Pereira. “Vejo tudo isso como uma possibilidade. Estou no ramo de luta, também sei boxear, treino com boxeadores de alto nível e tenho habilidade. Como McGregor fez enquanto tinha contrato com o UFC, não sei como foi, mas estamos vendo que não é impossível.”