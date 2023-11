Alexander-Arnold empatou em 1 a 1 com o Liverpool contra o Man City, Haaland estabeleceu recorde de pontuação

TRent Alexander-Arnold marcou o empate aos 80 minutos para dar ao Liverpool um empate em 1 a 1 com o Manchester City na Premier League no sábado.

Erling Haaland deu ao atual campeão City uma vantagem no primeiro tempo no Etihad Stadium, tornando-se o jogador mais rápido a marcar 50 gols na liga.

Mas o Liverpool capitalizou quando o norueguês não conseguiu marcar o segundo à queima-roupa aos 79 minutos. Os visitantes partiram imediatamente para o ataque e Alexander-Arnold chutou para longe do goleiro do City, Ederson.

O empate manteve o City no topo da classificação, mas deu ao Arsenal a chance de chegar ao primeiro lugar se vencer o Brentford no final do dia.

Haaland abriu o placar com um chute rasteiro na entrada da área, aos 27º.

O goleiro do Liverpool, Alisson, calculou mal um chute que foi interceptado por Nathan Ake, que jogava em Haaland.

A partir daí, parecia inevitável onde a bola iria parar quando o atacante se virou e chutou para o canto inferior, apesar de Alisson ter acertado o chute.

O gol histórico ocorreu em 48 jogos e quebrou o recorde do ex-atacante do Manchester United e Newcastle, Andy Cole, que alcançou 50 no total em 65 jogos.

Houve um soco duplo nos assentos executivos onde o pai de Haaland, o ex-jogador do City Alf-Inge, comemorava alegremente.

De volta a campo, o jogador foi cercado por camisas azuis após dar vantagem ao time da casa contra o time que provavelmente será um dos mais próximos desafiantes ao título nesta temporada.

Mas ele se arrependeu de não ter conseguido converter no segundo tempo, depois que o Liverpool puniu rapidamente o City.