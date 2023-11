Alexia Nepola e Adriana De Moura do RHOM em Screaming Match no aeroporto de Miami

Uma briga de gritos começou entre as estrelas de “The Real Housewives of Miami” Alexia Nepola dar Adriana de Moura depois de pousar em Miami na segunda-feira após sua aparição na BravoCon.

Fontes com conhecimento direto disseram ao TMZ… a dupla trocou palavras pesadas quando Alexia confrontou Adriana perto da esteira de bagagens em uma situação explosiva que lembrava algo que você veria no programa… contando a Adriana as afirmações que ela fez na nova temporada do Bravo mostra que ela e o marido Todd estavam com dificuldades financeiras estava fodido.

Disseram-nos que Adriana disse a Alexia: “Você age como se fosse a estrela do show” – com ela latindo de volta: “Sim, eu sou a estrela do show!”

Adriana, vestida com uma máscara COVID e luvas brancas, foi ouvida contando ao seu colega Júlia Lemigova Alexia brigou com ela porque ela é a mais fraca… acrescentando que ela foi má com ela e dizendo a Julia: “Esta é sua amiga… você vê o que ela faz comigo? Você quer ser amiga dessa pessoa? “

Nossas fontes dizem que a guerra de palavras foi tão volátil… colega de elenco Kiki Barth foi ouvido pedindo às mulheres que controlassem o controle antes que alguém no aeroporto começasse a gravá-las.

A briga de gritos terminou com as duas estrelas do reality seguindo caminhos separados para seus carros.

O dramático colapso de Miami foi resultado de Adriana comentando sobre as supostas dificuldades financeiras de Alexia e Todd durante o episódio de estreia da nova temporada.