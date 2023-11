Alistair Overeem reflete sobre momentos favoritos de sua carreira de lutador: ‘Tem sido uma bela aventura’

Quando Alistair Overeem confirmou as suspeitas e oficializou sua aposentadoria dos esportes de combate em A hora do MMA em outubro passado, marcou o fim de uma era.

Um dos últimos portadores da velha guarda do MMA, Overeem é um dos atletas de combate mais condecorados dos últimos 25 anos. Em seu apogeu, ele conquistou campeonatos simultâneos de pesos pesados ​​no Strikeforce, DREAM e K-1. Ele também disputou o título do UFC e lutou contra quem é quem ao longo de sua carreira de décadas, abrindo um caminho que o levou a competir por quase todas as grandes organizações da história do MMA.

Então, aos 43 anos, com sua jornada finalmente concluída, qual lembrança mais se destaca?

“Caramba, essa é uma pergunta linda. Tive tantos momentos lindos”, disse Overeem recentemente no A hora do MMA.

“Primeira vez no Japão [for a Rings event], 1999. Minha primeira luta de kickboxing. Minha primeira luta no Pride – o Pride foi a melhor, o que, [that promotional debut] foi um pequeno orgulho [event], mas depois o grande Pride, que foi em 2001 e 2002. Mas depois minha primeira luta pelo título no Strikeforce. Na segunda vez foi maior. UFC contra Brock [Lesnar]. Então há tantos momentos lindos.

“Tem sido uma bela aventura. É assim que eu vejo as coisas.”

Overeem identificou a luta com Lesnar, em particular, como uma memória que permanece com ele. Os dois titãs colidiram em dezembro de 2011 no UFC 141, com Overeem vencendo de forma memorável por nocaute no primeiro round. Overeem também destacou suas duas melhores corridas rumo ao cinturão do UFC, a primeira delas terminou com a derrota do título para Stipe Miocic em 2016 e a segunda terminou com um nocaute brutal nas mãos de Francis Ngannou em 2017. Uma luta que acabou servindo como seu canto do cisne – a luta rancorosa de 2022 contra Badr Hari no GLORY Kickboxing, que Overeem inicialmente venceu em uma decisão surpreendente antes da luta ser transformada em no-contest devido a uma falha no teste de drogas de Overeem – também estava entre as atuações que ele citou como boas lembranças de sua carreira.

Apesar de quaisquer contratempos que possa ter encontrado, Overeem não se arrepende do conjunto de trabalho que desenvolveu durante sua carreira de 25 anos.

“Não, estou totalmente feliz com tudo”, disse Overeem. “E até as perdas, porque com as perdas elas também me impulsionaram em algum tipo de direção, de crescimento, de mudança de mentalidade. Então tem sido ótimo. Eu não mudaria nada. Foram seis títulos mundiais, três faixas diferentes.”

Overeem disse que chegou à conclusão em março passado de que provavelmente era hora de pendurar as luvas. Antes de seu teste de drogas positivo, ele estava programado para desafiar Rico Verhoeven pelo título dos pesos pesados ​​​​do GLORY em outubro de 2021, e ele continuou a manter esse objetivo em mente ao longo de 2022-23, pois foi afastado dos gramados por uma suspensão de 12 meses.

Eventualmente, porém, os sinais que ele continuava ouvindo em seu corpo ficaram altos demais para serem ignorados.

“Treino há 30 anos, mas estou em competições há 25 anos e basicamente meu corpo falou comigo”, disse Overeem. “Meu corpo não queria mais fazer isso. Então sim, e isso veio na forma de, depois da luta do Badr, porque claro que eu tinha em mente a luta do Rico, mas aí, sim, meu corpo não quis mais fazer isso. A energia não está lá. Alguns ferimentos, ferimentos persistentes. Eu fazia o que fazia normalmente, a fisioterapia, mas um bom treino de dois ou três dias e depois treinava de novo, e aí bum.

“Inicialmente tive [it in my mind], ‘OK, se eu conseguir manter meu corpo direito por seis meses, então ainda poderei lutar.’ Certo? Estamos meio presos aos nossos padrões, fazendo o que estamos fazendo, mesmo que isso nem sempre seja do nosso interesse. … Porque quando você se machuca também é muita dor, é uma agonia, você está forçando, empurrando de novo. E não vamos esquecer, faço isso há 30 anos. Já se passaram 30 anos, como gosto de descrever agora, só estresse. Estresse extremo. Através de campos de treinamento, estresse. Costas com costas, sempre treinando, sempre fazendo, sempre estressado. Então agora, e na verdade no ano passado, porque a luta de Badr foi há um ano, meu corpo realmente pôde relaxar e entrou em um estado totalmente diferente. Então agora estou calmo, livre desse estresse e meio que gosto disso. Eu fico tipo, por que você voltaria [to stress]?”

Embora a saída de Overeem do jogo de luta possa marcar o fim de uma era para alguns fãs de luta da velha escola, “The Reem” não viu sua decisão com um pingo de desespero. Ele passou por uma transformação corporal chocante depois de revisar completamente sua dieta e tem uma variedade de novas atividades com as quais se comprometeu, desde o envolvimento na política local em sua terra natal, a Holanda, até o trabalho em iniciativas para ajudar outras pessoas a acabar com o vício do telefone.

Para Overeem, sua aposentadoria significa apenas otimismo sobre o que vem a seguir.

“Absolutamente nada triste”, disse Overeem. “Foi apenas uma constatação. Foi apenas uma constatação que eu tive que passar para avançar para a próxima fase, certo? Porque sempre haveria um fim na minha carreira de lutador. Se não fosse agora, poderia ter sido depois da próxima luta, ou talvez mais duas, mas não mais depois. Também tenho estado ocupado com minha vida depois de lutar por muito tempo. Estudei muitos outros atletas, o que eles fizeram e como foi, e meio que me preparei mentalmente também para o momento.

“Acabou e também não tenho mais interesse em lutar. Eu tive minha mudança, agora são objetivos totalmente diferentes para coisas diferentes. Estou trabalhando em alguns projetos muito interessantes e isso chamou minha atenção. É interessante como isso entrou em jogo. Eu tinha novos objetivos, então não há interesse também em [coming back]. Gosto de treinar, fico em forma. Quer dizer, ainda posso lutar. Eu gostaria de ensinar um pouco. Não vai ser meu objetivo principal, mas gosto de passar o conhecimento que tenho para as próximas gerações. Mas sim, não há interesse em lutar.”