Alix Earle e Taylor Swift: as namoradas estrelas da NFL que assumiram o jogo Chiefs-Dolphins na Alemanha

Tele NFL se inclinou para aparições de celebridades em grandes jogos este ano, com câmeras apontadas para torcedores famosos como Taylor Swift e Brittany Mahomes e até mesmo o polêmico torcedor dos Chargers durante toda a temporada.

O primeiro jogo da liga em Frankfurt, Alemanha seguiu o padrão, mas era um novo Namorada celebridade da NFL quem recebeu o convite para o jogo Chiefs-Dolphins: Alix Earle.

Alix Earle joga bola com “NFL Man” Braxton Berrios

Antes de o Chefes de Kansas City e Golfinhos de Miami começou na Alemanha, o NFL postou um vídeo nas redes sociais de Earle jogando bola com Wide receiver dos Dolphins, Braxton Berrios.

O Estrela do TikTok e anfitrião do Podcast Hot Mess com Alix Earle assistiu a vários jogos dos Dolphins nesta temporada, enquanto provocava seu relacionamento com Berrios.

Taylor Swift faz Kelce e os Chiefs jogarem melhor?Parker Johnson

As contas de mídia social da NFL, que receberam críticas pela forma como promoveram Taylor Swift no início deste ano, mostraram que foram aproveitadas no conteúdo de Alix ao se referirem a Berrios como “Homem da NFL” em um vídeo deles jogando uma bola de futebol para frente e para trás.

Taylor Swift não compareceu ao jogo dos Chiefs na Alemanha

Earle aproveitou o buraco deixado na cobertura da mídia quando saiu a notícia de que Taylor Swift não iria ao jogo em Frankfurt. Swift participou da maioria das competições dos Chiefs até agora nesta temporada, mas com ela Tour Histórico das Eras programado para ser retomado em três dias em Buenos Aires, ela decidiu não comparecer Travis Kelceé o jogo contra os Dolphins.

As estatísticas dizem que os Chiefs são melhores quando Swift está no jogomas eles ainda conseguiram fazer um Vitória por 21-14 contra os poderosos Dolphins em sua ausência. Os números de Kelce, no entanto, sofreram. Ele terminou com apenas três recepções em 14 jardas sem a namorada no meio da multidão.