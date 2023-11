All-Pro LB Shaquille Leonard visitará o Dallas Cowboys entre outras equipes, de acordo com relatórios

Tele Colts de Indianápolis, após a semana de folga, se separaram de uma figura defensiva importante, o linebacker Shaquille Leonard. Leonardouma presença influente na equipe, confirmou sua saída e status de agente livre por meio de uma postagem sincera nas redes sociais.

LeonardoA mensagem de Leonard refletia sua profunda conexão com a cidade e a equipe: “Indy, quero agradecer a você por aceitar a mim e minha família de braços abertos”, escreveu Leonard. “Esses últimos seis anos foram incríveis! … Peço desculpas por não trazer aquele troféu de volta ao 317. A energia na Lucas Oil tem sido incrível e agradeço por cada lembrança. Estou grato por jogar para uma base de fãs tão incrível. Eu amo vocês e desejo aos Colts nada além do melhor!”

Jim Irsay, proprietário do Colts, expressou os sentimentos de Leonard, reconhecendo as contribuições do linebacker dentro e fora do campo. “O Colts Nation sempre se lembrará da energia palpável do The Maniac em campo com cada tackle, interceptação, soco e recuperação de fumble”, afirmou Irsay. “Fora do campo, ele é um líder servidor e ajudou inúmeras famílias em sua cidade natal e na comunidade de Indianápolis. Somos gratos por Shaq e pelas contribuições que ele fez à nossa organização. Desejamos a ele e à sua linda família o melhor no futuro.”

Cowboys emergiram como o principal candidato

Como Leonardo explora suas opções, vários times da NFL surgiram como destinos potenciais. O Dallas Cowboys é um dos principais candidatos, com o dono da equipe Jerry Jones indicando interesse, mas mantendo uma abordagem cautelosa: “Veremos, veremos”, observou Jones. “Não estou tentando ser tímido. Realmente não sei agora… quero fazer nossa lição de casa e ver se essa coisa pode servir para nós.”

O Pittsburgh Steelers e o Buffalo Bills também estão na disputa, precisando reforçar seu corpo de linebackers devido a lesões. O Filadélfia Eagles, com a familiaridade do técnico Nick Sirianni com Leonard desde sua época em Indianápolis, apresenta outra opção viável. Enquanto isso, o Ursos de Chicago, treinado por Matt Eberflus, ex-coordenador defensivo de Leonard, pode oferecer uma chance para Leonard revisitar seu sucesso anterior.

A saída de Leonard marca o fim de uma era para o Colts mas sinaliza um novo começo para o talentoso linebacker. O próximo capítulo de Leonard na NFL continua sendo um desenvolvimento altamente esperado.