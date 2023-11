Allen x Craig UFC Card: Quais são as lutas que você pode assistir no UFC Night deste sábado?

Tseu fim de semana, a emoção retorna para UFC APEX pela última vez em 2023, com um card encabeçado por um confronto entre nomes em ascensão no peso médio: Brendan Allen e Paul Craig.

A dupla se enfrentará em uma luta que determinará quem será visto como o principal candidato na divisão até 185 libras. rumo a 2024.

Os dois homens chegam ao evento principal com uma série de lutas competitivas e envolventes para prepará-los para a última luta principal do ano no UFC APEX.

Em 2022, Allen conquistou três vitórias e busca o mesmo feito com uma vitória neste fim de semana, entrando em sua primeira luta principal programada do UFC tendo vencido cinco lutas seguidas na empresa, sendo que em cada uma das três últimas ele derrotou seus oponentes com seu temido estrangulamento de submissão.

Embora o nativo da Louisiana, de 27 anos, sempre tenha se destacado, ele agora parece estar lutando com mais equilíbrio e confiança do que em qualquer momento de sua carreira.

Enquanto isso Paul Craig fará sua segunda participação no peso médio no sábado, tendo estreado na categoria com um vitória convincente sobre André Muniz.

O lutador escocês continua aprimorando suas habilidades de trocação, tornando-se um verdadeiro curinga agora que ingressou na categoria até 185 libras.

Espere uma batalha competitiva no octógono no sábado, já que ambos têm mostrado ótimas atuações na tela, onde qualquer um pode emergir como a nova estrela promissora da categoria.

O que mais está no cartão de luta Allen vs Craig?

Aqui estão todas as lutas que você pode esperar ver no UFC Night no próximo sábado:

Cartão principal

*Michael Morales x Jake Matthews

* Chase Hooper x Jordan Leavitt

* Payton Talbott x Nick Aguirre

* Luana Pinheiro vs Amanda Ribas

* Jonny Parsons x Uros Medic

Lutas Preliminares

* Jonathan Pearce x Joanderson Brito

* Chad Anheliger x José Johnson

* Mick Parkin vs Caio Machado

* Jeka Saragih x Lucas Alexander

* Lucie Pudilova x Ailin Perez

* Trey Ogden x Nikolas Motta

* Charles Johnson vs Rafael Estevam