Alô Bebê OFERECE EMPREGOS; Confira os cargos e BENEFÍCIOS!

A Alô Bebê, empresa que oferece aos clientes toda linha de carrinhos, berços, banheiras, além do básico em enxovais, brinquedos e livros, está recrutando novos profissionais em alguns estados do país. Sendo assim, caso você esteja em busca de uma recolocação no mercado, verifique quais são os cargos disponíveis no presente momento:

Auxiliar de Estoque – Belo Horizonte – MG – Lojas / Shopping;

Auxiliar de Caixa – Passeio das Águas Shopping – Goiânia – GO – Atendimento;

Auxiliar de Caixa – LOJA SANTO ANDRÉ – São Paulo – SP – Atendimento;

Auxiliar de Caixa – LOJA IMPERATRIZ LEOPOLDINA – São Paulo – SP – Atendimento;

Auxiliar de Caixa – Santana e Sumaré – São Paulo – SP – Atendimento;

Vendedor (a) de Loja – BRASÍLIA – DF – Lojas / Shopping;

Vendedor (a) de Loja – Barra da Tijuca – Rio de Janeiro – RJ – Lojas / Shopping: Fornecer informações precisas (por exemplo, características do produto, preços e serviços pós-venda). Organizar a loja e sua sessão. Promover seu produto demonstrando benefícios diferentes da concorrência;

Vendedor (a) de Loja – RIBEIRÃO PRETO – SP – Lojas / Shopping;

Vendedor (a) de Loja – São Paulo – SP – Lojas / Shopping;

Vendedor (a) de Loja – Belo Horizonte – MG) – Lojas / Shopping;

Auxiliar de Estoque – Morumbi – São Paulo – SP – Lojas / Shopping;

Vendedor (a) – São José – SC – Atendimento;

Auxiliar de Limpeza -Uberlândia – MG – Limpeza;

Auxiliar de Limpeza – Ibirapuera – São Paulo – SP – Limpeza;

Coordenador (a) de Recursos Humanos – São Paulo – SP – Recursos Humanos (Generalista).

Mais sobre a Alô Bebê

Sobre a Alô Bebê, podemos frisar que a rede conta com 35 anos de uma história recheada de bons momentos. Ademais, está presente com 32 lojas em 9 estados do Brasil, tendo uma equipe de mais de 1000 colaboradores que ajudam a construir uma história de sucesso. Além disso, conta com um centro de distribuição em São Paulo.

Criada em 1987, vem se solidificando a cada ano no mercado. Este crescimento se deu devido a filosofia adotada desde o início de sua criação, que é oferecer ao seu cliente o máximo em qualidade, seja em atendimento, opções de mercadorias e preços.

Por fim, hoje, passados 35 anos, trata-se de uma empresa apaixonada por bebês, por varejo, por trazer todas as soluções que as famílias precisam e que construiu uma história recheada de momentos incríveis!

Confira alguns benefícios

Day Off;

Programa acolher;

Desconto para funcionários;

Plano odontológico;

Vale-transporte;

Vale-alimentação.



Como se candidatar?

Para se candidatar em uma das vagas, é preciso acessar esse link para ir automaticamente à página da InfoJobs. Na plataforma, é só consultar todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

