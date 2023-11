Alonso completa movimento no estilo Imola 2005 para um lugar no pódio no Brasil com Verstappen vencendo novamente

Mmachado Verstappen conquistou mais uma vitória no Grande Prêmio do Brasilseu 17º na temporada, seguido por Lando Norris. No entanto, a estrela da corrida foi Fernando Alonsoque conseguiu subir novamente ao pódio, depois de uma luta épica com os valentes Checo Pérezem que o mexicano acabou perdendo por 0,053 segundos após deixar tudo na pista.

Já se passaram 18 anos desde Michael SchumacherO duelo de Fernando com Fernando em Ímola, no dia em que ele dirigia com problema no motor e o duelo de hoje foi praticamente o mesmo, mostrando que aos 42 anos seu talento continua tão forte quanto naquele dia de 2005.

Seu carro era mais lento, principalmente devido ao fato de que Checo Pérez teve DRS durante 17 voltas e isso permitiu-lhe perseguir o espanhol uma e outra vez. Alonso teve que lutar para aguentar até a penúltima volta, onde Checo Perez o ultrapassou, mas se recusou a desistir.

Ele recuperou terreno na última volta e ultrapassou o mexicano, antes de fazer uma jogada defensiva bem no limite do regulamento, com uma mudança de direção muito perigosa na travagem. Apesar da determinação do rival, Alonso venceu a batalha, mas não sem sofrer na linha de chegada, com os dois carros rodando paralelos.

“É muito importante para a equipa, depois de dois meses difíceis e é para eles”, disse exultante após o oitavo pódio do ano e o 106º da carreira, igualando Alain Prost.

Sainz em sexto depois de uma corrida sólida

Foi uma prova de muitos destaques, marcada por Leclerco abandono na volta de apresentação e o colapso dramático da Mercedes, que ficou fora de alcance durante todo o fim de semana. Carlos Sainz sentiu o gosto do sofrimento no primeiro trecho e depois pressionou forte no segundo para ultrapassar os dois carros da Mercedes e ficar em sexto, o máximo possível para a Ferrari no Brasil.

Na briga com o companheiro, ele o lidera por 22 pontos faltando duas corridas, então tem a chance de vencer o companheiro no Mundial, mesmo Leclerc sendo o favorito da imprensa e da equipe na largada. da temporada.

A Aston Martin voltou à forma com um quinto lugar muito valioso para Lance Passeioque certifica que a recuperação do ritmo no AMR23 é real após quatro desistências em duas corridas da equipe britânica.

Eles acertaram em cheio na embalagem escolhida para este evento, misturando o que havia de melhor no catálogo. De não chegar ao Q3 a um novo pódio, como tantas vezes acontece. Alonso contribuiu com mais da metade. Ele começou atrás de Lance e terminou em terceiro, apesar de muitos pessimistas dizerem que a sequência de rebatidas deste ano acabou. Com um gênio como ele, nunca é impossível.

Leclerc fora antes do início

A confiabilidade tem sido péssima para o piloto nascido em Mônaco durante todo o ano, cujo carro travou repentinamente devido a um possível problema hidráulico e bateu nas barreiras.

Foi uma cena dramática vê-lo chorando dentro do carro. Ele saiu antes da largada em um dia em que disputava o pódio.