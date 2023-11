Amazon vai aderir ao Remessa Conforme; veja o que muda

A Amazon, uma das maiores empresas de comércio eletrônico do mundo, recebeu recentemente a certificação do Governo Federal para participar do Programa Remessa Conforme. Essa certificação, publicada no Diário Oficial da União, permite que a empresa usufrua dos benefícios concedidos por esse programa não obrigatório, que tem como objetivo reduzir a quantidade de fraudes fiscais. Essa adesão da Amazon ao Remessa Conforme é mais um passo importante para a empresa consolidar sua presença no mercado brasileiro e oferecer uma experiência de compra ainda mais vantajosa para os consumidores.

Remessa Conforme: O que é e como funciona?

O Programa Remessa Conforme entrou em vigor no dia 1º de agosto e apresenta uma série de mudanças significativas no que diz respeito às remessas internacionais. Uma das principais mudanças é a isenção do imposto de importação para remessas de até US$ 50 que chegam ao Brasil. No entanto, é importante ressaltar que, apesar dessa autorização, é cobrada uma alíquota de 17% de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços).

Benefícios oferecidos pela Remessa Conforme

O Programa Remessa Conforme traz uma série de benefícios tanto para os consumidores quanto para as empresas que participam do programa. Além da isenção do imposto de importação para remessas de até US$ 50, o programa prevê outras vantagens importantes. Vejamos algumas delas:

Isenção do imposto federal para remessas postais entre pessoas físicas, de até US$ 50 : Essa autorizada é uma ótima notícia para quem costuma fazer compras internacionais de pequeno valor. Agora, será possível receber essas remessas sem a cobrança de impostos federais. Alíquota zerada para remessas enviadas por pessoas jurídicas para pessoas físicas, no valor de até US$ 50 : Essa medida beneficia tanto as empresas que realizam remessas para o Brasil quanto os consumidores que recebem essas remessas. Com a alíquota zerada, o valor final da mercadoria será menor e mais acessível aos consumidores. Declaração de importação e pagamento dos tributos antes da chegada da mercadoria : Uma das principais mudanças trazidas pelo Programa Remessa Conforme é a obrigatoriedade de realizar a declaração de importação e o pagamento dos tributos antes da chegada da mercadoria ao país. Essa medida visa agilizar o processo de liberação das remessas e reduzir o tempo de espera dos consumidores. Obrigatoriedade de informar ao consumidor a procedência dos produtos e o valor total das mercadorias : Outra mudança importante é a obrigação do vendedor informar ao consumidor a procedência dos produtos e o valor total das mercadorias, incluindo os tributos federais e estaduais. Essa medida visa garantir a transparência nas transações e evitar possíveis fraudes. Tributação simplificada para encomendas de até US$ 3 mil : O Programa Remessa Conforme também prevê uma tributação simplificada para encomendas de até US$ 3 mil. Essa medida tem como objetivo facilitar o processo de importação de mercadorias de maior valor, tornando-o mais ágil e menos burocrático. Gestão de riscos e liberação ágil das encomendas : Antes da chegada das encomendas, a Receita Federal realizará a gestão de riscos e liberará as encomendas de baixo risco logo após o escaneamento, se não selecionado para conferência. Essa medida visa agilizar o processo de liberação das remessas e reduzir o tempo de espera dos consumidores. Entrega direta ao consumidor : As encomendas liberadas pela Receita Federal poderão seguir diretamente para os consumidores. Essa medida visa agilizar a entrega das remessas e garantir uma experiência de compra mais rápida e eficiente.

O que muda para a Amazon?

Com a certificação para participar do Programa Remessa Conforme, a Amazon passa a aderir às regras previstas pelo programa. Além da isenção do imposto de importação para remessas de até US$ 50, a empresa também deverá cumprir outras obrigações, como a declaração de importação e o pagamento dos tributos antes da chegada da mercadoria ao país. Além disso, a Amazon terá a responsabilidade de informar aos consumidores a procedência dos produtos e o valor total das mercadorias, incluindo os tributos federais e estaduais.

Essa adesão ao Programa Remessa Conforme é mais um exemplo do compromisso da Amazon em oferecer uma experiência de compra cada vez melhor para seus clientes. Ao participar desse programa, a empresa poderá oferecer produtos importados com preços mais competitivos, além de agilizar o processo de entrega das remessas.



Experiencia de compra se tornará ainda mas vantajosa

A adesão da Amazon ao Programa Remessa Conforme é uma excelente notícia para os consumidores brasileiros. Com essa certificação, a empresa poderá oferecer produtos importados com preços mais acessíveis, além de agilizar o processo de entrega das remessas. A adesão ao programa também traz benefícios para a própria empresa, que poderá consolidar sua presença no mercado brasileiro e fortalecer sua posição como uma das principais empresas de comércio eletrônico do país.

Portanto, os consumidores podem esperar uma experiência de compra ainda mais vantajosa ao adquirir produtos pela Amazon. Com a isenção do imposto de importação para remessas de até US$ 50 e a simplificação do processo de importação, comprar produtos internacionais nunca foi tão fácil e acessível. A adesão da Amazon ao Programa Remessa Conforme é um passo importante para o crescimento do comércio eletrônico no Brasil e para a oferta de produtos importados de qualidade aos consumidores brasileiros.