Amigos de Travis Kelce sobre o relacionamento com Taylor Swift: Este é o verdadeiro negócio para ele

Taylor Swift e Travis KelceO relacionamento de é supostamente genuíno, com fontes próximas à estrela da NFL afirmando que é o “negócio real”.

O Chefes de Kansas City Diz-se que o tight end e a estrela da música apreciam o sucesso um do outro em seus respectivos campos.

Kelce participou recentemente Rápidodo show na Argentina durante o Chefes‘ semana de tchau, onde ele foi visto curtindo a apresentação em uma tenda VIP com Rápidoo pai.

O verdadeiro negócio

Imagens capturadas por fãs mostraram Kelce visivelmente satisfeito durante Rápidoa versão de “Karma”, com letras alteradas de forma divertida para ele.

“Travis‘amigos acham que este é o verdadeiro negócio para ele”, disse uma fonte à People.

“Eles ainda estão um pouco chocados com tudo isso – que ele está namorando a Taylor Swiftmas eles viram como ela é realista com seus amigos e familiares.

“Ambos são muito trabalhadores e ele reconhece que a arte dela é dela e ele tem o que é dele.

“Ele entende o território que envolve o relacionamento deles e, como ele disse, não está permitindo que nenhuma agitação afete o modo como eles estão crescendo juntos.

“O relacionamento deles é sobre os dois, e ele vê Taylor por quem ela é e vice-versa.”

Uma experiência única

Após o show, o casal deu um abraço caloroso e um beijo. Com RápidoCom a pausa da turnê até fevereiro, eles têm tempo juntos para as férias. Kelce mencionou em uma entrevista que a vida com Rápido é uma experiência única, expressando admiração pela sua aura distinta.

“Eu nunca lidei com isso” Kelce disse ao WSJ. Revista.

“Mas, ao mesmo tempo, não estou fugindo de nada disso. O escrutínio que ela recebe, o quanto ela tem uma lupa sobre ela, todos os dias, paparazzi do lado de fora de sua casa, do lado de fora de cada restaurante que ela frequenta, depois cada vôo que ela desembarca, e ela está apenas vivendo, aproveitando a vida. Quando ela age assim é melhor que eu não seja aquele que age de forma estranha.