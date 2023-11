Anatel autoriza que operadoras cortem a internet do celular de clientes inadimplentes

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) divulgou recentemente um conjunto de novas regras que visam proteger os direitos dos clientes das operadoras de telefonia no Brasil. Essas mudanças importantes estão contidas no Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações, que foi revisado pela agência. Neste artigo, vamos explorar essas mudanças e como elas impactam os consumidores brasileiros.

Mudanças nas Regras de Cobrança e Suspensão de Serviços

Uma das principais alterações trazidas pelo novo regulamento está relacionada às regras de cobranças após a suspensão do serviço em caso de inadimplência. Anteriormente, as operadoras puderam cobrar os valores devidos nos primeiros 30 dias do período de suspensão dos serviços. No entanto, agora isso não será mais permitido.

De acordo com especialistas, essa mudança é especialmente relevante para os serviços de banda larga fixa e internet móvel, onde, geralmente, a velocidade é reduzida quando o cliente está inadimplente. Além disso, as operadoras agora também têm permissão para cortar o serviço completamente.

Outra mudança importante é a exigência de que as operadoras apresentem um quadro resumo de comparação de serviços e preços. Essas informações, contidas em um formato de fácil entendimento, são essenciais para os consumidores e foram inspiradas no Direito americano. Com esse quadro resumo, o cliente poderá saber o preço por megabyte e se existe uma quantidade mínima de consumo. Essa ferramenta funciona como uma forma de comparação entre os diferentes planos oferecidos pelas operadoras.

Mudanças no Atendimento Presencial e Redução de Lojas Físicas

Outra mudança significativa trazida pelo novo regulamento diz respeito ao atendimento presencial nas lojas físicas das operadoras. Anteriormente, a obrigatoriedade de oferecer um local de atendimento presencial era baseada em classificações populacionais, avaliadas pelo IBGE. No entanto, agora, os sorteios serão o número de acessos, igual ou superior a cem mil.

Essa mudança gerou preocupação entre alguns especialistas e consumidores. Atualmente, existem cerca de 2.900 lojas físicas no país, mas esse número deve diminuir drasticamente, chegando a apenas 700 lojas, de acordo com cálculos da própria Anatel. A retirada das lojas físicas é vista como um problema, especialmente para os idosos, que muitas vezes têm dificuldade em resolver problemas de telecomunicações sem um atendimento presencial.

Dados da própria agência mostram que cerca de 20% dos consumidores procuram atendimento nas lojas físicas. No entanto, as operadoras argumentam que os custos de manutenção dessas lojas em locais com poucos clientes são elevados.



Planos Exclusivamente Digitais e Migração Automática

Uma outra mudança importante trazida pelo novo regulamento é a liberação de ofertas de planos exclusivamente digitais, ou seja, sem atendimento presencial ou telefônico. No entanto, as operadoras deverão informar um canal alternativo de contato para o cliente no caso de indisponibilidade do atendimento digital ou limitações no acesso à internet.

Esses planos digitais são uma forma de as operadoras precificarem o atendimento ao consumidor. Eles tendem a ser mais baratos, mas também oferecem menos direitos aos consumidores. Isso gerou preocupação entre alguns pesquisadores e defensores dos direitos do consumidor, que alegam que as pessoas mais pobres serão mais afetadas por essas mudanças.

Além disso, o novo regulamento permite que as operadoras migrem automaticamente os clientes para novos planos em caso de extinção dos planos atuais e ausência de manifestação do cliente sobre a adesão a um novo plano. No entanto, essa migração automática só pode ser feita para uma oferta de valor igual ou menor e sem prazo de permanência.

Serviços que podem ser suspensos pelas operadoras

O novo regulamento também traz informações sobre os serviços que podem ser suspensos pelas operadoras em determinadas situações. Vejamos alguns exemplos:

Banda larga fixa: a prestadora poderá suspender o serviço de internet.

TV por assinatura: a empresa não será obrigada a manter qualquer canal.

Telefonia móvel: o consumidor terá o direito de receber SMS, enviar mensagens de texto e fazer ligações para contatos de emergência, além de manter seu número. No entanto, a conexão à internet poderá ser suspensa.

Telefonia fixa: o consumidor continuará a receber chamadas e a realizar ligações de emergência.

É importante ressaltar que essas suspensões podem ocorrer em situações específicas, como inadimplência ou extinção de planos.

Anatel continuará monitorando operadoras

O novo Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações traz mudanças significativas para os consumidores brasileiros. Embora algumas dessas mudanças tenham sido bem recebidas, como a concessão de cobranças nos primeiros 30 dias de suspensão do serviço, têm outras preocupações geradas, como a redução do número de lojas físicas e a oferta de planos exclusivamente digitais.

É importante que os consumidores estejam cientes dessas mudanças e entendam como elas podem afetar seus direitos e experiência como usuários de serviços de telecomunicações. Além disso, é fundamental que as operadoras cumpram essas novas regras e garantam um atendimento de qualidade aos seus clientes.

A Anatel continuará monitorando o setor de telecomunicações e realizando os ajustes necessários para proteger os direitos dos consumidores. É essencial que os consumidores também estejam atentos e façam valer seus direitos, buscando apoio junto aos órgãos de defesa do consumidor quando necessário.