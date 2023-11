Anderson Silva revela história por trás da tatuagem viral de Chael Sonnen

Chael Sonnen realmente tatuou o rosto de Anderson Silva no braço direito?

No final das contas, a postagem nas redes sociais que se tornou viral na terça-feira foi uma provocação para a minissérie biográfica de Silva, que estreou quinta-feira na Paramount +.

Sonnen postou uma foto da tatuagem no início desta semana com a legenda: “Sou um homem de palavra”. Dois dias depois, Silva divulgou um vídeo revelando que os antigos rivais assistiam juntos à série de Silva. No vídeo, Silva e Sonnen concordam que Sonnen tatuará o rosto de Silva em seu ombro caso ele se emocione assistindo a série.

O clipe então mostra Sonnen se emocionando e seguindo em frente com a tatuagem obviamente falsa – mas adicionando sua frase infame “você é absolutamente péssimo” bem embaixo do rosto de Silva.

Assista ao clipe divertido abaixo.

Silva e Sonnen se enfrentaram duas vezes dentro do octógono pelo título dos médios do UFC. Sonnen deu ao “The Spider” sua noite mais difícil até o momento no UFC 117 em 2010, vencendo quatro rounds antes de acertar um triângulo faltando menos de dois minutos para o fim do relógio.

Sonnen ganhou outra chance pelo trono dos médios ao derrotar Brian Stann e Michael Bisping, e encontrou Silva novamente em uma das revanches mais esperadas da história do UFC no UFC 148. A lenda brasileira deteve seu rival por nocaute no segundo round em Las Vegas. que acabou sendo a última defesa de Silva do título do UFC.