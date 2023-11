Andre Iguodala será o novo Diretor Executivo da Associação de Jogadores da NBA

Fvermes Filadélfia 76ers guarda André Iguodala foi nomeado Diretor Executivo Interino da Associação de Jogadores da NBA (NBPA)substituindo Tamika Tremaglio. EntãoComitê Executivo da ABP apoiou a nomeação do ex-jogador.

“Eu sou honrado assumir esse papel e servir os jogadores, que são o coração e a alma da NBA”, disse Iguodalaque tomará posse imediatamente.

Num comunicado do NBPAo antigo Guerreiros do Golden State jogador reconheceu que tem uma oportunidade única de colaborar no sindicato desenvolvimento. Ele indicou que está feliz em poder contribuir com o conhecimento adquirido em sua Carreira de 19 anos.

“Estou emocionado por trabalhar ao lado de nossos extremamente comprometidos Comitê Executivo para liderar a irmandade em seu próximo estágio de avanço e desenvolvimento”, confiante Iguodala.

Reações da NBPA

O presidente do NBPA, CJ McCollumconsiderou que “Ter um ex-jogador liderando como Diretor-executivo do sindicato é uma proposta emocionante.”

Tremagliopor sua vez, disse que estava “extremamente orgulhoso do que realizamos juntos na negociação coletiva e nos últimos dois anos como um todo.”

O executivo foi peça fundamental na Acordo Coletivo de Trabalho negociações no início de 2023. “Com um novo CBA em vigor, estou pronto para deixar esta função e buscar outras oportunidades”, ela declarou.

A carreira de André Iguodala

André Iguodala chegou no NBA como a nona escolha geral no Rascunho de 2004pelo Filadélfia 76ers. Ele passou nove temporadas com o Seisdepois se juntou ao Nuggets de Denverduas passagens pelos Warriors, e o calor de Miami.

Ele foi coroado campeão em 2015, 2017, 2018 e 2022 com Estado Dourado. Ele também ganhou o ouro olímpico em Londres 2012 e a Campeonato Mundial de 2010 com o Time dos sonhos. O ex-guarda anunciou seu aposentadoria somente no dia 20 de outubro.