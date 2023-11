Andre Ward elogia Jake Paul por trazer um novo público para o boxe

TMZSports. com

Jake Paulo você é um grande negócio no boxe, e algumas pessoas não gostam disso… mas não conte o boxeador lendário André Ward entre esse grupo porque o multicampeão mundial nos diz que é fã de The Problem Child, atraindo novos fãs para o esporte!

“Eu não odeio isso”, disse Ward Babcock no programa de TV “TMZ Sports” (vai ao ar todas as noites em FS1) esta semana… da transição de Paul de YouTuber para estrela do boxe.