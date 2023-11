Andre Ward esperava que Nate Diaz ‘soltasse mais as mãos’ na derrota de Jake Paul

Andre Ward treinou com Nate Diaz várias vezes ao longo dos anos e acreditava que o ex-lutador do UFC teria uma grande chance contra Jake Paul quando eles se enfrentassem em uma luta de boxe em agosto.

Esse não foi o caso, porém, já que Paul conquistou uma vitória por decisão unânime sobre Diaz em Dallas. Ward, um ex-campeão de boxe de várias divisões, acreditava que Diaz lutou bravamente, mas no final, ele esperava que o nativo de Stockton tivesse dado mais socos.

“Achei que ele se saiu bem”, disse Ward em A hora do MMA. “Eu gostaria de vê-lo soltar mais as mãos. Acho que esse é o ponto forte dele. Nate não é um lutador defensivo. Seu ataque é sua defesa, ele domina você com um volume estranho e esse era o plano de jogo adequado para um cara como Jake Paul. Você dá tempo para pensar que ele vai montar a mão direita, se ele não tiver mais nada, ele tem uma mão direita talentosa, ele tem uma mão direita natural que tem vontade própria.

“Eu gostaria de ter visto Nate sendo mais ofensivo. É ele quando seu motor está acelerando e ele está disparando.”

Diaz sobreviveu a um knockdown na luta com a resistência e durabilidade que ajudaram a torná-lo uma estrela global no mundo dos esportes de combate. Por causa do poder estelar de Diaz e Paul, o evento esgotou no American Airlines Center.

A luta foi competitiva e divertida ao longo dos oito rounds, mas foi Paul quem saiu vitorioso da luta.

“As pessoas ficam preocupadas com a aparência de Nate, não me preocupo com isso”, explicou Ward. “Meu problema é apenas dar o tiro. Apenas deixe para lá e então ele perderá o equilíbrio e então se equilibrará novamente. Ele simplesmente não foi tão ofensivo quanto eu gostaria que ele visse, mas duro como sempre. Achei que foi um ótimo show.”