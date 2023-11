Angel Reese envia mensagem poderosa via Deion Sanders após o drama da LSU

euDestaque no basquete SU Anjo Reese ainda não abordou diretamente a recente agitação em torno dela status de jogo.

O drama se desenrolou quando ela ficou no banco durante toda a segunda metade do substancial jogo das Lady Tigers. Vitória de 30 pontos sobre Kent State em 14 de novembro. Para aumentar a especulação Reese não compareceu à vitória subsequente da equipe sobre Sudeste da Louisiana na última sexta-feira.

Angel Reese, jogador do ano da LSU, posa para a Swimsuit Issue: “Eu abraço meu corpo e quem eu sou”

Apesar do silêncio, a atacante All-American compartilhou um sermão poderoso em sua história no Instagram de Deion Sander, técnico do Colorado BuffaloesS. No vídeo, Sanders enfatizou a autoestima e a resiliência.

“Sua opinião sobre mim não é a opinião que eu tenho sobre mim mesmo. Você não me obrigou, então não pode me quebrar”, declarou Sanders.

Reese, atualmente passando por um início tumultuado em seu último ano na LSU, enfrenta rumores que sugerem que sua suspensão será vinculado a desafios acadêmicos.

Como Angel Reese respondeu?

Em resposta, Reese recorreu às redes sociais para pedir que não se acreditasse em tudo o que se lê, enfatizando a necessidade de examinar a informação de forma crítica. Sua história no Instagram apresentava a imagem de uma quadra da LSU com um carrinho cheio de bolas de basquete, criando mais intriga.

A polêmica em torno de Reese vai além da quadra de basquete, já que relatos sugerem que ela foi afastada devido a um problema de atitude.

O técnico principal da LSU, Kim Mulkey, quando pressionado sobre a decisão de colocar Reese no banco contra o Kent State, referiu-se a isso como uma decisão do treinador, sem fornecer mais detalhes. A ausência de Reese no jogo seguinte contra o SE Louisiana alimentou mais especulações.

“É muito óbvio que Angel não estava de uniforme. Angel faz parte deste time de basquete e esperamos vê-la mais cedo ou mais tarde”, explicou Mulkey.

Em meio a esses desenvolvimentos, surgiram conflitos nas redes sociais envolvendo A mãe de Reese, Angel Reese Webb, e a LSU protegem a mãe de Flau’jae Johnson, Kia Brooks.

Surgiram alegações sobre o desempenho acadêmico de Reese, com Brooks alegando que ela tem um “2,0 ou menos GPA” e instando Webb a “assumir a responsabilidade por você e pelas ações de sua filha”, de acordo com a Just Women’s Sports.

Enquanto Reese enfrenta um período desafiador, a situação permanece fluida, com questões sem resposta sobre seu futuro status como jogadora e as complexidades que cercam seu último ano na LSU.