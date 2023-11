Angel Reese não foi visto com os Tigres nas Ilhas Cayman

euEles são velhos Anjo Reese não foi visto com o sétimo classificado e atual campeão nacional Tigres no Ilhas Cayman Torneio de basquete clássico.

A Associated Press observou jogadores, treinadores e pessoal de apoio caminhando de seu voo fretado para um ônibus no aeroporto de George Town, Grand Cayman, após pousarem na quarta-feira.

Quando questionado sobre a ausência de Reese nas Ilhas Cayman, o porta-voz do basquete feminino da LSU, Grant Kauvar, disse que a universidade está adiando o treinador Kim Mulkey sobre assuntos envolvendo o atacante All-America 2022-23.

LSU não disputa o torneio até enfrentar o Niágara na sexta-feira. LSU também está programado para jogar contra Virginia no sábado.

Reese, que é uma das jogadoras mais populares e comercialmente bem-sucedidas em seu esporte, perdeu os dois jogos anteriores da LSU contra o Texas Southern na segunda-feira e o sudeste da Louisiana na última sexta-feira por motivos não revelados. Ela também foi reservada para o segundo tempo da vitória sobre Kent State em 14 de novembro.

E enquanto seus companheiros de equipe viajavam na quarta-feira, Reese postou um vídeo dela mesma nas redes sociais no qual ela olhava para a câmera enquanto um clipe de áudio de Deion Sanders era reproduzido: “E eu faria você pensar que me importo com sua opinião sobre meu?”

A estrela da LSU, Angel Reese, responde aos críticos com uma postagem contundente nas redes sociaisRoberto Ortega

Os Tigers (5-1) venceram os jogos que Reese perdeu por ampla margem e não perderam desde que perderam seu primeiro jogo em Las Vegas para o então No. 20 Colorado, que desde então subiu para o terceiro lugar.

Mulkey, quatro vezes vencedor do campeonato nacional e técnico do Hall da Fama, se recusou a entrar em detalhes sobre por que Reese não tem estado com o time recentemente.

“Você sempre tem que lidar com questões de vestiário”, disse Mulkey depois que a LSU venceu o Texas Southern por 106-47.

“Às vezes, todos vocês sabem sobre eles. Às vezes, não. Às vezes, vocês querem saber mais do que têm direito”, disse Mulkey. “Vou proteger os meus jogadores – sempre. Eles são como uma família.”

Os jogadores de Mulkey e LSU disseram esperar que a viagem às Ilhas Cayman promova a união da equipe.

“Podemos ir para um lugar legal. A LSU cuida muito bem de nós. Temos muita sorte”, disse a guarda Hailey Van Lith no início desta semana. “É realmente um momento em que podemos nos unir como equipe e nos divertir e ir à praia, mas também jogar basquete e fazer as coisas”.

Mulkey disse que alguns jogadores e treinadores tinham familiares viajando para as ilhas para assistir aos jogos e que celebrariam o Dia de Ação de Graças juntos.

“Vamos fazer coisas divertidas e tentar ganhar dois jogos”, disse Mulkey.

Desde a última temporada, quando Reese levou a LSU a um título nacional, ela apareceu em inúmeras campanhas publicitárias nacionais e acumulou oportunidades de patrocínio no valor de mais de US$ 1 milhão, inclusive com a Reebok.

Sua popularidade decorre em parte de sua combinação de estilo feminino e jogo feroz. Ela é conhecida como a “Barbie Bayou”, em parte por causa de suas unhas pintadas e extensões de cílios, e manifestou interesse em modelar.

Mesmo assim, ela é impetuosa na quadra, encarando os oponentes depois de desviar um chute, mergulhando no chão em busca de bolas perdidas ou comemorando com um pequeno movimento de dança após grandes cestas. Certa vez, ela bloqueou um tiro com uma das mãos enquanto segurava um dos sapatos que havia se soltado na outra. Ela dominou um jogo da segunda rodada do torneio da NCAA contra Michigan em março passado, com sangue seco no rosto e um lábio gordo com gaze por baixo, depois de ter sido atingida inadvertidamente na boca.

Reese é conhecida por dizer que ela é “assumidamente eu”

Na temporada passada, ela teve média de 23 pontos e 15,4 rebotes – e estabeleceu um recorde da NCAA com 34 duplas duplas em uma temporada.

Mas embora sua personalidade pública não filtrada tenha feito dela uma figura carismática no basquete feminino, também gerou polêmica.

Reese é conhecida por dizer que ela é “assumidamente eu”, pode aceitar ser retratada como “o bandido” e não desiste das críticas de que algumas de suas ações irritam fãs e concorrentes.

Isso aconteceu no final do jogo do campeonato nacional da temporada passada contra Iowa, quando ela gesticulou triunfantemente para a estrela dos Hawkeyes, Caitlin Clark. E depois, quando ela questionou nas redes sociais a sugestão da primeira-dama Jill Biden de que tanto a LSU quanto o Iowa fossem convidados para a Casa Branca porque o confronto entre eles era muito fascinante.

Reese disse que preferia visitar a família do ex-presidente Barack Obama, mas acabou participando da celebração da LSU com o presidente Joe Biden e a primeira-dama.

“Acho que serei o vilão, mas sei que vou desenvolver o basquete feminino e sei que estou sendo positivo e sei que inspirei as pessoas”, disse Reese pouco antes desta temporada. . “As pessoas podem pensar o que pensam.”