Angel Reese posta foto na história do Instagram: Ela está voltando para a LSU?

EUJá se passaram duas semanas desde que Angel Reese jogou pela última vez pela LSU, enquanto sua briga com o técnico Kim Mulkey continuava, a estrela da NCAA mais uma vez foi às redes sociais com especulações sobre a continuação de um retorno.

Reese esteve em quadra pela última vez LSU na vitória por 109 a 79 sobre Estado de Kent em 14 de novembro. Mas desde então, ela foi banida do time, com Mulkey oferecendo uma explicação sobre o motivo.

“Sempre temos que lidar com questões de vestiário”, Mulkey disse.

“Isso faz parte do treinamento. Às vezes você quer saber mais do que tem direito. Vou proteger meus jogadores. Sempre. Eles são mais importantes e são como uma família.”

“Se você disciplinar seus próprios filhos, você acha que temos o direito de saber disso? É uma família naquele vestiário.”

Desde essa declaração, há quase uma semana, Reese ficou em silêncio até recorrer às redes sociais para postar uma mensagem com um significado enigmático.

O que Angel Reese postou no Instagram?

Desde então Reese foi afastado do elenco, os torcedores clamam para saber o que se passa entre o técnico e o jogador.

Até o momento, não tivemos nenhum motivo real além de Mulkey insinuando alguns problemas no vestiário. Mas agora com Barbie Bayouúltima postagem no Instagram, poderíamos vê-la de costas Virgínia Tecnologia?

Reese postou uma série de fotos em sua história no Instagram que levou a especulações de que ela poderia voltar ao grupo em breve.

O LSU jogo contra Virgínia Tecnologia também está sendo transmitido nacionalmente nos EUA, o que daria Reese a maior plataforma possível para um retorno.

Reese também estava no TikTok há alguns dias com Deion Sanders e ele disse no clipe dela: “Olhe para mim. O que há em mim faria você pensar que me importo com a sua opinião sobre mim? Sua opinião sobre mim não é a opinião que eu tenho sobre mim mesmo. Você não me obriga, então você não pode me quebrar.”