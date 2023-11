Angel Reese responde às críticas no TikTok com a sabedoria de Deion Sanders

Aem meio a especulações em torno de sua ausência de Tigres da LSUAngel Reese, conhecido como o “Bayou Barbie,” recorreu às redes sociais para abordar os rumores e críticas que vem enfrentando.

O atacante estrela, que foi afastado dos gramados por motivos não revelados, postou recentemente um Vídeo do TikTok apresentando uma mensagem poderosa de Deion Sanders.

No vídeo, Lixadeiras pode ser visto dizendo: “Olhe para mim. O que em mim faria você pensar que me importo com a sua opinião sobre mim? Sua opinião sobre mim não é a opinião que eu tenho sobre mim mesmo. Você não me obriga, então não pode me quebrar. ”

O clipe serve como Reese resposta às contínuas especulações e críticas em torno de sua recente ausência da equipe.

Por que Reese esteve longe da equipe LSU?

A ausência de Reese alimentou rumores, com alguns sugerindo questões acadêmicas e outros aludindo a conflitos interpessoais com o pessoal da equipe.

O suposto confronto de sua mãe com a mãe de um companheiro de equipe aumentou o drama em torno do 21 anos jogador.

LSU A técnica Kim Mulkey optou por manter os detalhes confidenciais, enfatizando a importância de proteger seus jogadores e manter um ambiente familiar dentro da equipe.

Reese não viajou com a LSU para as Ilhas Cayman

Somando-se ao drama, Reese não foi visto com Tigres no Clássico das Ilhas Cayman torneio de basquete, LSU permanece calado sobre as razões de sua ausência.

A equipe, atualmente em sétimo lugar no ranking nacional, conquistou vitórias em Reese ausência, deixando os fãs curiosos sobre seu retorno e as circunstâncias de sua ausência.

Anjo Reeseum sucesso comercial e uma das jogadoras mais populares do basquete feminino, tem sido uma figura chave para LSU.

Conhecida por seu estilo distinto dentro e fora da quadra, Reese a popularidade transcendeu o esporte, ganhando acordos de patrocínio no valor de mais de US$ 1 milhãoincluindo uma parceria com Reebok.

Apesar de sua personalidade pública carismática, Reese enfrentou polêmica por seu comportamento sem remorso e impetuoso na quadra.

Na temporada passada, ela liderou LSU ao título nacional, com média 23 pontos e 15,4 rebotes.

No entanto, suas ações, como gesticular para os adversários durante o jogo do campeonato e expressar dissidência nas redes sociais, geraram admiração e críticas.