Angel Reese se defende após suposta suspensão da LSU: Por favor, não acredite em tudo que você lê

Anjo Reeseuma figura proeminente no basquete universitário feminino, falou sobre sua recente partida no banco e ausência do time da LSU nas redes sociais.

Em uma breve postagem no X, ela pediu às pessoas que não acreditassem em tudo que liam em meio a rumores sobre uma suposta suspensão da LSU.

por favor, não acredite em tudo que você lê. ? Anjo Reese (@Reese10Angel) 19 de novembro de 2023

“por favor, não acredite em tudo que você lê” Reese escreveu.

Nenhuma informação clara sobre a situação dela

A saga começou quando Reese foi eliminada durante o jogo da LSU contra o Kent State, e ela não jogou no jogo seguinte contra o sudeste da Louisiana.

Apesar de marcar 11 pontos em 13 minutos contra o Kent State, ela ficou de fora dos dois últimos quartos por decisão do treinador.

Uma foto em sua história no Instagram aumentou o mistério, mostrando uma quadra da LSU com um carrinho de bolas de basquete, embora o contexto não fosse claro. A situação agravou-se quando Reese não viajou com o time para o próximo jogo.

“Você quer que eu explique por quê? É muito óbvio que Angel não estava de uniforme.” Mulkey disse.

“Angel faz parte deste time de basquete e esperamos vê-la mais cedo ou mais tarde.”

Atualmente classificado em sétimo lugar no NIL 100 da On3.com com US$ 1,7 milhão, ReeseO status de para o próximo jogo contra o Texas Southern é incerto. A equipe LSU, vencedora do título nacional da temporada anterior, enfrenta incertezas