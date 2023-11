Angel Reese segue com a vida apesar de ter sido afastado da equipe da LSU

LSU jogadora de basquete universitário feminino Anjo Reese não integrou a equipe das Ilhas Cayman, perdendo o terceiro e o quarto jogos consecutivos.

Enquanto suas companheiras jogavam no exterior Reese demonstrou altruísmo em Baton Rouge servindo a comunidade de sem-teto no Dia de Ação de Graças.

Angel Reese segue com a vida apesar de ter sido afastado da equipe da LSUX

A jovem de 21 anos, All-American do First Team no ano anterior, enfrentou incertezas sobre sua ausência, com especulações sugerindo uma suspensão, embora os detalhes ainda não estejam claros devido ao treinador Kim Mulkeyrecusa em fornecer clareza.

Há indícios de discórdia, incluindo acusações sobre ReeseGPA da mãe de um companheiro de equipe. Mulkeyrelatou insatisfação com ReeseAcredita-se que o foco e o jogo do jogador sejam a razão da suspensão.

Ainda faz parte da equipe

Apesar da incerteza, Reese continua na equipe e esteve presente na academia no fim de semana.

Numa reviravolta positiva, Reese passou parte do Dia de Ação de Graças embalando comida para um abrigo para moradores de rua em Baton Rouge, mostrando seu compromisso em retribuir.

Apesar dos desafios, Reese compartilhou um vídeo do TikTok, sugerindo um espírito resiliente em meio a esse período difícil de sua vida.

Reese compartilhou uma nota de apoio e um desenho de um fã em sua história no Instagram. A nota expressava o desejo do torcedor de Reese para retornar aos jogos e expressar seu status de maior fã.

Reeseem resposta, apreciou o gesto, afirmando: “Eu amo meus vizinhos”.

A razão para Reesea ausência de na escalação permanece não revelada por LSU treinador Kim Mulkey, que resistiu a abordar a situação diretamente com os repórteres.

Apesar da polêmica, Reese começou a temporada forte, com média de duplo-duplo com 17 pontos e 10,3 rebotes por jogo.