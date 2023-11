Angel Reese x treinador principal da LSU, Kim Mulkey: quem é o culpado pelo drama em andamento?

Tigres da LSU estrela Anjo Reese não estava com a equipe durante a vitória de sexta-feira à noite sobre o Lady Lions do sudeste da Louisiana como seu drama contínuo com o treinador principal Kim Mulkey continuou.

Tanto Reese, 21, quanto Mulkey, 61, têm grandes personalidades e nunca têm medo de se expressar, então era de se esperar confrontos. Depois que os Tigers derrotaram os Lady Lions por 73-50, o técnico da LSU abordou brevemente o drama antes de encerrar mais perguntas sobre a situação.

Angel Reese, jogador do ano da LSU, posa para a Swimsuit Issue: “Eu abraço meu corpo e quem eu sou”

“Você quer que eu explique por quê? É muito óbvio que Angel não estava de uniforme”, disse Mulkey. “Angel faz parte deste time de basquete e esperamos vê-la mais cedo ou mais tarde.”

Nenhum jogador da LSU foi disponibilizado para a coletiva de imprensa pós-jogo, mas alguns ex-Tigres participaram do drama através das redes sociais.

“Eu nunca quis estar em desacordo, ou me importei com gostos, mídia, nada disso”, ex-companheiro de equipe de Reese Alexis Morris tuitou no sábado. “Eu só queria jogar. Venho de uma geração diferente de jogadores, não tínhamos tudo isso quando eu estava no HSNIL é uma vantagem! A cobertura da mídia é uma vantagem aos meus olhos.”

Angel Reese precisa de um ajuste de atitude?

A ausência de Reese ocorreu depois que ela foi eliminada na segunda metade da vitória de 30 pontos da LSU sobre Estado de Kent na terça-feira. Mulkey não entrou em detalhes sobre a “decisão do treinador”.

Glenn Guilbeau, do OutKick, cobre a LSU há 20 anos. Ele relatou que Reese foi afastado na esperança de um “ajuste de atitude”.

Reese foi titular nos primeiros quatro jogos do LSU e teve média de 17 pontos e 10,3 rebotes para ajudar os Tigers a fazer 3-1 durante esse período.

Reese ajudou a LSU a conquistar seu primeiro título nacional de basquete feminino na última temporada e desde então se tornou uma das atletas universitárias mais bem pagas.

A fama está chegando a Angel Reese

Parece que a fama está tomando conta de Reese, que foi elogiado por vários NBA lendas, incluindo Shaquille O’Neale artistas como Cardi B.

Reese tem um primo jogando na NBA e até sua mãe está ganhando as manchetes por brigar com a mãe do companheiro de equipe da LSU Flau’jae Johnson nas redes sociais.

É evidente que Mulkey está apenas fazendo o que qualquer treinador principal faria: não permitir que um craque estrague o resto do grupo.

Reese terá que ajustar sua atitude antes de voltar a jogar porque todas as estatísticas desta temporada apontam para o fato de que ela não perdeu um passo desde as atuações fenomenais do ano passado.