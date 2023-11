Angelina Jolie ‘em guerra’ com seu pai Jon Voight por suas opiniões sobre o conflito Hams-Israel

Rrecentemente Angelina Jolie mostrou seu apoiot para a Palestina e condenado Campanha de bombardeio de Israel sobre Gaza em uma postagem no Instagram, que matou mais 10.000 pessoas segundo diversas fontes, cortando também o abastecimento de água, alimentos, electricidade e medicamentos à população civil.

Isso gerou polêmica já que a postagem foi considerada antissemita e ela foi acusada de tolerar Ataques terroristas de presuntos contra Israel em 7 de outubro, com agora seu próprio pai, John Voight, criticando a filha por suas declarações.

Jon Voight critica sua filha Angelina Jolie

Voight postou um vídeo nas redes sociais condenando os comentários de Angelina Jolie sobre a crise Hams-Israel, alegando que ela é “ignorante” sobre a situação que se desenrola no Médio Oriente.

Estou muito decepcionado porque minha filha, como tantos outros, não entende a honra de Deus, as verdades de Deus. Trata-se de destruir a história da terra de Deus, da Terra Santa, da terra dos judeus. Isto é justiça para os filhos de Deus da terra santa. O exército israelense deve proteger o teu solo, o teu povo. Isso é guerra. Não será o que a esquerda pensa; não pode ser civilizado agora. Jon Voight

Relacionamento distante entre filha e pai

Angelina Jolie e seu pai Jon Voight têm um relacionamento distante, rompendo-se depois que Voight supostamente traiu a mãe de Angelina, Marcheline Bertrand, com a atriz mudando seu nome legal e removendo o sobrenome Voight.

Outrora ícone da contracultura durante a década de 1960, protestando ativamente contra a Guerra do Vietnã e apoiando movimentos de esquerda no exterior, Jon Voight abraçou opiniões de extrema direita durante os últimos anos de sua vida, apoiando Donald Trump e alegando que Joe Biden cometeu fraude eleitoral durante as eleições presidenciais de 2020. eleições.