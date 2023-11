Anne Hathaway sobre seu medo de perder a carreira aos 35 anos: é algo que muitas mulheres enfrentam

Tindústria cinematográfica e, especificamente, a Indústria de Hollywood, continua a lutar por determinados direitos e a denunciar as injustiças que podem ser cometidas no local de trabalho. Um deles é o conhecido ‘ageísmo’, ou discriminação etária. Em maior medida, isto afecta as actrizes veteranas, pois é cada vez mais difícil para elas obterem um papel, cuja escolha é relegada a actores mais jovens.

Isto foi de grande preocupação para uma das atrizes mais famosas da atualidade Anne Hathaway. A performer, que já participou em produções famosas e de sucesso como ‘O Diabo Veste Prada’ (2006) ou ‘O Cavaleiro das Trevas: A Lenda Renascida’ (2012), concedeu uma entrevista à Porter Magazine onde revelou o medo de poder também ser vítima de discriminação etária no seu trabalho.

Anne Hathaway: As coisas evoluíram

“Quando comecei, quando criança, fui avisada de que minha carreira poderia entrar em colapso aos 35 anos. É algo que sei que muitas mulheres enfrentam. As coisas evoluíram e há cada vez mais mulheres com carreiras mais profundas em suas vidas nessa idade, o que eu acho fantástico”, disse Hathaway.

A reação de derreter o coração de Travis Kelce ao conhecer uma “estrela de cinema” em seu podcastParker Johnson

Nas palavras da performer, ela considera que ainda há um longo caminho a percorrer e muitas lutas a serem vencidas para que algo mude na indústria de Hollywood: “Há muito para se orgulhar, mas também muito para consertar”. Atrizes como Jéssica Chastain e Nicole Kidman também reclamaram desta situação.

Por fim, Hathaway disse estar orgulhosa de fazer parte da vida dos cinéfilos que assistiram a um de seus filmes: “É uma sensação tão gostosa saber que você está presente na vida dos cinéfilos. é estar nos momentos em que as pessoas precisam de conforto. Isso me deixa muito entusiasmada com minha jornada como atriz que se conectou com as pessoas. Adoro quando os projetos têm vida além da estreia”.