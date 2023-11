Antecipação CONFIRMADA! Veja o Calendário

O Bolsa Família é um programa social do Governo Federal que tem como objetivo auxiliar famílias em situação de vulnerabilidade financeira. A seguir, abordaremos os detalhes sobre o benefício, incluindo a antecipação do pagamento, o calendário atualizado e os requisitos para recebê-lo. Além disso, discutiremos os valores atualizados para 2023 e como consultar o pagamento do Bolsa Família. Fique por dentro de todas as informações e novidades sobre esse importante programa de assistência social.

Calendário de Pagamento

O pagamento do Bolsa Família em novembro ocorrerá nos últimos dez dias úteis do mês, entre os dias 18 a 30 de novembro. Os depósitos serão feitos de forma gradativa, seguindo a numeração final do Número de Identificação Social (NIS). Confira abaixo o calendário de pagamento para cada final do NIS:

NIS com final 1 – 17/11/2023

NIS com final 2 – 20/11/2023

NIS com final 3 – 21/11/2023

NIS com final 4 – 22/11/2023

NIS com final 5 – 23/11/2023

NIS com final 6 – 24/11/2023

NIS com final 7 – 27/11/2023

NIS com final 8 – 28/11/2023

NIS com final 9 – 29/11/2023

NIS com final 0 – 30/11/2023

Fique atento ao calendário para garantir que você receba o benefício na data correta.

Antecipação do Benefício

Muitas famílias esperam pela antecipação do Bolsa Família em novembro, no entanto, não há nenhuma notificação de que isso ocorrerá. Até o momento, o Governo Federal não divulgou nenhuma informação concreta sobre a antecipação do benefício. Portanto, é importante estar ciente de que o pagamento seguirá o calendário previsto e não haverá antecipação.

Quem tem Direito ao Bolsa Família?

Para serem elegíveis ao Bolsa Família, as famílias devem cumprir alguns requisitos. Todas as famílias com renda mensal de até R$ 218 por pessoa têm direito ao benefício. Além disso, é necessário manter o Cadastro Único atualizado, no mínimo, a cada 24 meses.



Na área da educação, é exigido que as famílias mantenham uma frequência escolar mínima de 60% para crianças de 4 a 5 anos. Essa medida visa garantir o acesso à educação e o desenvolvimento das crianças.

Valor do Bolsa Família em Novembro de 2023

Em novembro, o Bolsa Família alcançará um valor recorde, chegando a R$ 1,4 mil para famílias compostas por até dez membros. Cada membro da família terá direito a receber um benefício de R$ 142. Mesmo para famílias pequenas que não atingirem o valor da parcela fixa de R$ 600, o Governo Federal garante o complemento.

Além disso, o programa prevê o “benefício extraordinário de transição” para as famílias que anteriormente receberam o Auxílio Brasil, outro programa de transferência de renda do governo.

Atualização do Cadastro Único

É fundamental manter o Cadastro Único atualizado para continuar recebendo o Bolsa Família. O cadastro deve ser atualizado, no mínimo, a cada 24 meses. Isso garante que as informações sejam corretas e atualizadas, evitando problemas na recuperação do benefício.

Como Consultar o Pagamento do Bolsa Família

Para consultar o pagamento do Bolsa Família, o beneficiário tem à disposição diferentes opções. Uma delas é utilizar o aplicativo Caixa Tem, disponível para Android e iOS. Com esse aplicativo, é possível verificar o saldo, os dados do próximo pagamento e outras informações relacionadas ao benefício.

Outra opção é utilizar o aplicativo Bolsa Família, também disponível para Android e iOS. Esse aplicativo permite consultar o calendário de pagamentos, verificar o extrato do benefício e obter outras informações importantes.

Não se esqueça de usar essas ferramentas para se manter informado(a) sobre o pagamento do Bolsa Família. Assim, você poderá programar melhor e garantir a obtenção do benefício sem contratempos.

Em resumo, o Bolsa Família é um programa essencial para garantir o sustento das famílias em situação de vulnerabilidade. Com a antecipação do pagamento em novembro, as famílias cadastradas poderão contar com esse auxílio financeiro antes do previsto. Lembre-se de cumprir os requisitos e condicionalidades do programa para continuar recebendo o benefício. Utilize os aplicativos disponíveis para consultar o pagamento e se manter atualizado(a) sobre as novidades do Bolsa Família. Aproveite esse suporte do governo e garanta uma vida melhor para você e sua família.