Se você é beneficiário do INSS, é fundamental ficar atento ao calendário de pagamentos. O calendário referente ao mês de novembro já está disponível para consulta, e é importante que todos os interessados estejam cientes das datas e saibam como acessar as informações sobre os repasses.

Antecipação de valores? Confira informações importantes e atualizadas sobre pagamentos do INSS

Em 2023, uma novidade importante impactou a vida dos aposentados e pensionistas: a antecipação do 13º salário para maio e junho. Essa medida beneficiou a maioria dos beneficiários do INSS, proporcionando um alívio financeiro bem-vindo.

No entanto, é relevante destacar que algumas exceções não foram contempladas com essa antecipação. Contudo, visando diminuir a espera até 2024, foi confirmado um abono extra para o mês de novembro. Os valores correspondentes a esse abono foram incluídos no calendário oficial divulgado pelo INSS.

Beneficiários e valores

Os depósitos referentes a esse abono extraordinário beneficiarão um total de 38.367.364 aposentados e pensionistas, cujos valores variam entre um salário mínimo e R$7.507,49. De forma geral, o calendário de pagamentos é dividido em dois grupos, sendo o primeiro destinado aos beneficiários que recebem um salário mínimo.

Calendário de pagamentos para novembro no INSS

Para quem recebe um salário mínimo:

Benefício final 1: 25 de outubro;

Benefício final 2: 26 de outubro;

Benefício final 3: 27 de outubro;

Benefício final 4: 30 de outubro;

Benefício final 5: 31 de outubro;

Benefício final 6: 1 de novembro;

Benefício final 7: 3 de novembro;

Benefício final 8: 6 de novembro;

Benefício final 9: 7 de novembro;

Benefício final 0: 8 de novembro.



Para aqueles que recebem o teto previdenciário, o calendário de pagamentos segue a seguinte programação para o mês de novembro:

Benefícios com finais 1 e 6 serão depositados no dia 1º de novembro.

Aqueles com finais 2 e 7 terão seus pagamentos efetuados em 3 de novembro.

Os benefícios com finais 3 e 8 serão creditados em 6 de novembro.

Benefícios com finais 4 e 9 terão seus depósitos realizados em 7 de novembro.

Por fim, os benefícios com finais 5 e 0 serão pagos em 8 de novembro.

Como consultar e acessar as informações?

Em suma, o depósito do abono extra ocorrerá na conta bancária previamente selecionada pelo beneficiário para receber o benefício do INSS. Para consultar detalhes sobre o pagamento, é possível entrar em contato com a central pelo número 135.

Além disso, outra opção conveniente é utilizar o portal Meu INSS. Pois, além de consultar o calendário de pagamentos, os beneficiários podem realizar diversos serviços pela plataforma, como solicitar auxílio-doença, revisão da aposentadoria e até mesmo verificar parcelas e condições de empréstimos consignados.

Sendo assim, fique atento ao calendário e às opções de consulta para garantir que esteja sempre informado sobre os pagamentos do INSS e aproveite as facilidades oferecidas pelos canais de atendimento disponíveis.

Cuidado com golpes relacionados a falsos valores liberados pelo INSS

Os golpistas geralmente entram em contato com os beneficiários, seja por telefone, e-mail ou mensagens, alegando que houve um equívoco no pagamento do INSS e que valores adicionais foram liberados.

No entanto, em alguns casos, eles pedem informações pessoais, como números de conta bancária, para supostamente realizar a correção do pagamento.

É possível evitar os golpes?

Em resumo, é importante destacar que o INSS não entra em contato diretamente com os beneficiários para solicitar informações pessoais. Sendo assim, desconfie de ligações, e-mails ou mensagens inesperadas.

Além disso, antes de fornecer qualquer informação, verifique a autenticidade do contato. Sendo assim, pode ser viável entrar em contato com o INSS pelos canais oficiais para confirmar se há algum problema no seu benefício.

Por fim, sempre utilize os canais oficiais do INSS para obter informações sobre seu benefício. Uma vez que o portal Meu INSS e o número 135 são os canais oficiais para consultas. Portanto, esteja ciente das práticas comuns de golpes e esteja sempre atualizado sobre alertas de segurança do INSS.