Antetokounmpo e Lillard vencem Bucks e Knicks para abrir o torneio da temporada

Damian Lillard marcou 30 pontos e acertou uma cesta de 3 pontos faltando 1:03 para o final Milwaukee Bucks sobreviveu ao Knicks de Nova York 110-105 na sexta-feira para abrir a inauguração Torneio na temporada.

O Bucks resistiu a um grande desempenho de Jalen Brunson, que fez 45 pontos e deu aos Knicks a primeira vantagem desde o início do segundo quarto ao acertar um 3 faltando 1:10 para o final. Brunson pontuou a foto mandando um beijo para a multidão.

Lillard respondeu acertando sua própria cesta de 3 pontos para colocar Milwaukee de volta à frente por 104-103. Depois que Brunson errou uma cesta de 3 metros faltando 49 segundos para o fim, Chris Middleton encontrou Lillard cortando para a cesta para uma bandeja para iniciar uma jogada de 3 pontos que fez o 107-103 faltando 38 segundos para o final.

Brooke Lopez em seguida, acertou seu oitavo bloqueio da noite – ele havia totalizado apenas dois nos primeiros quatro jogos de Milwaukee – e acertou um dos dois lances livres faltando 17,8 segundos para o final. A bandeja de Brunson reduziu a vantagem de Milwaukee para 108-105 faltando 8,8 segundos para o fim, mas Lillard selou a vitória acertando dois lances livres faltando 6,4 segundos para o fim. Lillard acertou todas as 12 tentativas de lance livre.

Giannis Antetokounmpo somou 22 pontos, oito rebotes e seis assistências para o Bucks. Jae Crowder teve 14 pontos, enquanto MarJon Beauchamp e Lopez marcou 13 cada. Khris Middleton fez 12 pontos e nove rebotes.

Jalen Brunson não recebe ajuda dos companheiros dos Knicks

Quentin Grimes marcou 17 pontos e Júlio Randle teve 16 para os Knicks, embora Randle tenha acertado apenas 5 de 20.

Os 45 pontos de Brunson ficaram três abaixo do recorde de sua carreira. Ele fez 48 contra o Cavaliers de Cleveland em 31 de março.

Milwaukee liderou por 14 no terceiro quarto, mas esfriou na reta final, ficando quase sete minutos sem cesta no quarto período.

Os Knicks jogaram sem Barreto RJ pelo segundo jogo consecutivo devido a uma dor no joelho.

“É o dia a dia”, treinador Tom Thibodeau disse antes do jogo. “Veremos onde ele está amanhã.”

Grupo Leste B do torneio da temporada da NBA

Os Bucks e Knicks estão em Grupo Leste B do torneio junto com Charlotte, Miami e Washington. Todas as equipes do grupo se enfrentarão este mês, como parte de sua programação normal da temporada regular.

Os seis vencedores dos grupos deste torneio e duas equipes curinga avançam para as quartas de final, de 4 a 5 de dezembro.

