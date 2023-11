Anthony Davis é chamado de ‘grande fracasso’ pelo companheiro de equipe de Joel Embiid

EUem sua carreira de 12 anos, Antonio Davis estabeleceu-se como um dos jogadores mais sóbrios do NBA, talvez um pouco sujeito a lesões, mas sempre focado no jogo. Portanto, quando alguém o chama de “grande fracasso” mais de uma sobrancelha se levanta em descrença, especialmente se esse alguém for um companheiro de equipe Joel Embiid.

Nas horas que antecedem o jogo entre Davis’Lakers e Embiid’sFiladélfia 76erso substituto deste último, Paulo Reedaproveitou pergunta do repórter da ESPN Austin Krell para garantir que Davis“é um grande fracasso.”

junco foi ainda mais longe ao afirmar que ele tem que ter certeza “que eu não me mete em encrencas cedo.” Como se ele estivesse tentando adicionar insulto à injúria, junco contínuo: “Não posso ser muito agressivo com ele.”

De acordo com 76ers’ substituto grande homem, Davis“vai estar se debatendo. Então, tenho que ter certeza de que ficarei longe de problemas” no jogo de segunda-feira no Centro Wells Fargo.

As respostas para Reed não demoraram muito para chegar

Alguns analistas e fãs questionaram Reed declarações, principalmente considerando que ele é companheiro de equipe e substituto de Joel Embiidque muitos consideram o maior dos NBA grandes fracassos neste momento.

Os números foram imediatos. Embiid disputou 15 partidas nesta temporada, nas quais executou 176 tentativas de lance livreisto é, em torno 11,7 por jogo em 34,7 minutos por partida ele está em quadra.

A média está bem acima Daviscom 5,9 lances livres por jogo. Embiid’s média está quase no mesmo nível das médias combinadas de Davis e seu companheiro de equipe Lebron James (6.1).

Joel é o líder da NBA em arremessos de campo, enquanto Davis está em 24º lugar, muito atrás em termos de um “grande fracasso”, em Reed palavras.

Reed tem algo com que se preocupar?

Por outro lado, como substituto, junco passa cerca de 13,4 minutos por jogo em quadra e sua média de faltas é 2,0 por jogo.

Alguns especialistas consideram que ele recebe ocasionalmente apitos injustificados, mas mesmo assim, se você combinar seus números com De Davisé muito improvável que 76ers centro terá algo com que se preocupar em seu duelo contra o Lakers.