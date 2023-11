Anthony Davis não está à vista enquanto o Lakers cai para o Kings, apesar do triplo-duplo de LeBron James

Domantas Sabonis fez 29 pontos e 16 rebotes, e o Sacramento Kings superou LeBron James108º triplo-duplo da carreira e a Lakers’ tentativa de recuperação no quarto período pela quarta vitória consecutiva, 125-110 sobre Os anjos sobre Quarta-feira noite.

De’Aaron Fox e Kevin Huerter marcou 28 pontos cada um para o Reisque disparou Os anjos’ sequência de três vitórias consecutivas, com a quinta vitória em seis jogos sobre seus rivais do interior do estado. Huerter bater seis pontos de 3.

Kings têm o número do Lakers

James tive 28 pontos, 11 assistências e 10 rebotes No dele primeiro triplo-duplo dele 21ª temporada da NBArompendo o empate com Jason Kidd pelo quinto maior número na história da NBA.

O Reis venceram três vitórias consecutivas sobre o Lakers em Os anjose seus três artilheiros os apostaram em um vantagem de 26 pontos no início do quarto trimestre.

O Lakers surpreendentemente mantiveram seus titulares no jogo e fizeram um 30-13 correu, mas ficou sem tempo e nunca chegou perto de nove pontos.

Anthony Davis decepciona na primeira derrota do Lakers em casa

D’Angelo Russell marcou 28 pontos para o Lakersque perdeu em casa pela primeira vez em seis jogos esta estação.

Antonio Davis conseguiu apenas nove pontos em 3 de 9 tiro e nove rebotes em Os anjos’ quarto jogo em seis dias.

Davis marcou quatro pontos nos primeiros quatro minutos do jogo, mas não marcou novamente até o quarto trimestre.

Sacramento aproveitou a defesa sem brilho

Sacramento liderado 106-80 com 11 minutos para jogar, mas Lakers treinador Presunto Darwin manteve seus titulares no jogo.

Os anjos fechou a lacuna para 119-110 sobre Cam Avermelhado 3 pontos com 3:05 para jogar, mas James fez uma virada e perdeu um Tentativa de 3 pontos nas próximas duas posses do Lakers.

A derrota encerra um período positivo de jogo para o Lakersque seguiu uma derrapagem de três jogos com uma sequência de três vitórias consecutivas culminada pela primeira vitória da temporada Terça-feira sobre Mênfis.

Os anjos novamente lutou para defender o perímetro, permitindo 16 3 pontos para o Reis depois de Grizzlies bater 20.