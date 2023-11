Anthony Edwards, do Timberwolves, flerta com a ideia de jogar na NFL algum dia

EUNos esportes americanos, existem apenas alguns nomes que surgiram ao longo dos anos de atletas que testam suas habilidades em vários esportes profissionais. A MLB tinha ambos Deion Sanders e Bo Jacksonque também jogou na NFL durante seu auge. Michael Jordan o próprio tentou a sorte em um time da liga secundária em Chicago, mas finalmente voltou para vencer sua segunda tripla com o Bulls. Mas nunca houve um jogador da NBA que também tentou a sorte na NFL, Antonio Eduardo seria o primeiro a fazê-lo se tentasse a sorte. Mas que posição Anthony Edwards tentaria jogar se tentasse a sorte na NFL? Além disso, Ant primeiro quer resolver algo antes de dar esse grande passo.

O passado de Anthony Edawrd no futebol americano

Durante seus primeiros anos como Os Timberwolves de Minnesota jogador, Anthony Edwards provou ser uma super estrela em ascensão que parece prestes a se tornar um dos melhores jogadores da liga. Desde que ele começou sua carreira, só nos divertimos assistindo sua apresentação. Embora ainda haja muito trabalho a ser feito por Edwards and the Wolves, ele parece no caminho certo para o sucesso na NBA. Mas quando questionado sobre jogar na NFL simultaneamente, foi o que ele disse em ‘Open Thoughts’ quando Marco Summers perguntou se ele daria o salto da NBA para a NFL: “Acho que posso ser o primeiro. Mas tenho que lidar meu negócio na NBA. Como equipe, a organização de Minnesota, queremos ganhar um campeonato. Depois disso, vamos descobrir isso.”

A posição que Anthony Edwards tentaria desempenhar não é difícil de descobrir, basta olhar mais de perto toda a sua história praticando esportes desde criança. Indo um pouco mais fundo, descobrimos que Ant era um dos melhores jogadores da liga Pop Warner da área de Atlanta quando tinha apenas 10 anos de idade. Na verdade, ele era versátil jogando como running back, cornerback e quarterback antes de tomar a decisão de jogar apenas basquete. Edwards já se gabou de suas habilidades no futebol como estrela da NBA, assista ao vídeo abaixo.