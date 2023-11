Anthony Joshua, Deontay Wilder e Dmitry Bivol lutarão no mesmo card em dezembro

EUjá se falava há meses que Antonio Josué e Deontay Wilder poderiam se encontrar em uma potencial luta massiva. Infelizmente, isso nunca se concretizou. Mas, pelo menos, os fãs terão a oportunidade de assistir os dois na mesma noite.

Boxe de sala de jogos confirmou na quarta-feira seu “Dia do Acerto de Contas“evento, que contará com Wilder e Joshua lutando contra José Parker e Otto Wallin, respectivamente. Como se isso não bastasse para os puristas do boxe, Campeão meio-pesado da WBA, Dmitry Bivol também lutarão no mesmo card.

O cartão completo Tem que ser visto para ser acreditado.

Cartão de luta completo do Dia do Acerto de Contas

Esta é a programação provisória para o card que acontecerá no dia 23 de dezembro às Arena do Reino em Riyadh, Arábia Saudita.

Anthony Joshua x Otto Wallin

Deontay Wilder x Joseph Parker

Dmitry Bivol x Lyndon Arthur

Daniel Dubois x Jarrell Miller

Jai Opetaia vs. Elis Zorro

Frank Sanchez vs. Júnior Fa

Filip Hrgovic vs. Mark De Mori

Arslanbek Makhmudov vs. Agit Kabayel

Os fãs de boxe não conseguiam acreditar no card da luta. Conseguir dois nomes de destaque em lutas separadas no mesmo card é uma tarefa difícil por si só, mas este card tem tantas estrelas que o dia inteiro será repleto de ação intensa.

Acredita-se que Josué-Wallin será o Evento principalmas todo o evento será um espetáculo, não importa quem lute primeiro ou por último.