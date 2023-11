Anthony Smith se relaciona com Alexander Volkanovski, acha a aposentadoria ‘aterrorizante’

Quando não está lutando contra outros homens em uma jaula, Anthony Smith gosta de fazer coisas arriscadas, do tipo que os contratos do UFC normalmente proíbem.

A luta na jaula é bastante arriscada, é claro. Simplesmente não cobre todos aqueles momentos entre as idas ao octógono onde, de acordo com o ex-desafiante ao título dos meio-pesados ​​do UFC, a vida está muda e as coisas podem realmente sair dos trilhos.

É aí que entram as coisas da vida off-road e das montarias em touros de celebridades. Eles fornecem uma dose de adrenalina, e suas obrigações com a mídia cuidam do resto.

“Eu só luto algumas vezes por ano por causa de onde estou na categoria”, disse Smith em A hora do MMA. “Então eu preciso de algo pelo qual ansiar. Então esse é o meu dia a dia, tipo às segundas eu faço o podcast, e às quartas eu tenho o programa de rádio, na quinta a gente faz o podcast, e se estou trabalhando na mesa, aí eu viajo, [and] então estou trabalhando nos finais de semana.”

Quando Alexander Volkanovski falhou em uma rápida reviravolta contra Islam Makhachev, Smith se identificou com os motivos do campeão peso pena do UFC. Volkanovski foi levado às lágrimas ao falar sobre os desafios da inatividade para a mente de um lutador altamente treinado. Mesmo com um bom sistema de apoio, não foi suficiente.

“Eu entendo que, como campeão da sua categoria, há apenas uma certa quantidade de pay-per-views todos os anos, há apenas alguns lugares onde você pode lutar todos os anos”, disse Smith. “Você tem que esperar pelos adversários, especialmente quando você é tão dominante quanto ele. Não há muitos desses desafiantes que as pessoas estejam realmente convencidas de que você tem uma chance. Então ele está girando e, às vezes, como lutadores, desmoronamos quando estamos girando.

“Entendo. Ele disse que tinha uma ótima esposa, uma família fantástica. A vida é boa. Ele tem dinheiro no banco. Ele tem oportunidades malucas. Eu me senti exatamente da mesma maneira. Não tenho nada de errado acontecendo na minha vida, mas não estou perseguindo nada. E você sente que está girando, e eu estou envelhecendo, e não sei o que fazer, e preciso de algo para perseguir, e preciso de algo para trabalhar. Eu preciso de um alvo. Eu preciso de um encontro. Preciso de um nome, e isso te deixa louco.

A teoria de Smith é que todos os atletas sofrem uma espécie de crise de identidade quando alcançam o sucesso. Eles têm se esforçado tanto para chegar ao topo que precisam se reinventar quando chegam lá.

O problema é particularmente sério para os lutadores campeões, que têm a tarefa de defender seu lugar no topo de uma divisão e não têm as mesmas oportunidades de competir que os novatos. Eles são, obviamente, bem remunerados por essa posição. Ao mesmo tempo, eles são deixados por conta própria quando se trata de suas vidas pessoais.

“Me peguei querendo curtir, sei lá, abraçar [Volkanovski] quando ele estava falando [about struggling being outside of fight camp], porque eu entendo. Entendo. Especialmente depois que minha mãe morreu. Todo mundo estava me dizendo: ‘Você não deveria estar brigando. O que você está fazendo?’

“Não sei o que fazer comigo mesmo quando não estou lutando. … Muitas das características – não acho que isso seja generalizado – mas acho que a maioria de nós, muitas das características que nos tornam realmente bons em nossos trabalhos e grandes lutadores, nos tornam realmente durões humanos coexistirem. E acho que isso nos faz lutar em outras partes de nossas vidas.

“Você tem que se concentrar por tantos anos, e você tem que apenas focar nisso, e isso tem que se tornar quem você é, e você faz muitos sacrifícios, e você perde muitos amigos, e há relacionamentos , e como todo o resto vai para o lado. E então talvez você ‘consiga’ e não tenha a capacidade de lutar com tanta frequência. Volkanovski, quantas oportunidades por ano ele tem para lutar?

“Temos que ter uma meta, sempre. Os lutadores são melhores caçadores. Pensando na vida em geral, minha regra nos esportes especificamente, ou você é um líder ou um artilheiro. Como se Jon Jones fosse um bom pioneiro. Ele é muito bom em manter distância entre ele e o número 2. A maioria dos lutadores são artilheiros. Você sempre tem que estar perseguindo alguma coisa.

“Assim como Michael Jordan, não apenas os lutadores, mas os atletas, tiveram que criar coisas na cabeça. ‘Aquele cara estava falando merda, agora tenho que culpar esse cara.’ Ele tem que perseguir alguma coisa. Você é o campeão e não consegue lutar com tanta frequência, nem sempre tem esse alvo. Agora você está sendo perseguido.”

O plano de Smith, quando se aposentar, é mergulhar completamente na radiodifusão e na mídia. Ele já participa regularmente das transmissões do UFC como analista e é co-apresentador do podcast de vídeo “Believe You Me” com o também locutor do UFC e ex-campeão Michael Bisping. Ele também é co-apresentador de um programa de rádio no Sirius XM.

Mesmo com tudo isso, Smith disse que a perspectiva de se aposentar do MMA é “aterrorizante” e não tem certeza de como vai lidar com isso. Mas provavelmente envolve algumas coisas arriscadas. Podcasting e transmissão levam apenas algumas horas.