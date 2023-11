Antoine Griezmann escolhe chocantemente o futebol americano em vez do futebol

Antonio Griezmann declarou seu amor pelo futebol americano e posteriormente mudou para o esporte, “abandonando” o futebol no processo.

A notícia chega após o anúncio de sexta-feira de que ele apresentará um programa semanal para falantes de espanhol cobrindo o popular esporte dos EUA, que se chamará “NFL’s Grizi Huddle” e poderá ser visto no YouTube.

O programa analisará jogadas semanais do esporte, com o jogador de futebol francês destacando os melhores momentos do jogo e entrevistando também estrelas da NFL. Ele também fornecerá previsões para rodadas futuras da NFL.

Griezmann é fã do esporte há muito tempo e já apareceu em coberturas do esporte na Espanha, onde atua e já cobriu partidas nas primeiras horas da manhã.

“Sou um grande fã da NFL”, disse Griezmann em um anúncio. “Portanto, poder fazer parceria com esta liga em um novo programa para outros torcedores de futebol americano de língua espanhola é um sonho que se tornou realidade.

“Vamos fazer um show do qual tanto os fãs novos quanto os existentes ficarão orgulhosos, então não deixe de assistir no YouTube para ver minha opinião sobre toda a ação.”

NFL satisfeita com sua grande captura

Um dos principais objetivos da NFL moderna é fazer crescer o seu jogo no inexplorado mercado europeu, que adora jogos semelhantes, como Rugby League e Rugby Union.

A NFL já recebeu jogos na Alemanha e no Reino Unido e agora tem um dos maiores nomes do futebol, especialmente um dos maiores nomes do futebol europeu, promovendo o seu esporte para eles.

“Estamos entusiasmados com a parceria com Antoine para o programa ‘NFL’s Grizi Huddle’,” Marissa Solis, disse o vice-presidente sênior de marketing de marca e consumidor. “Trabalhar com uma estrela tão conhecida como Antoine, um verdadeiro fã do nosso esporte, nos ajuda a nos conectar com nossos fãs em um novo nível.

“Uma prioridade importante para o Mundo NFL é criar conteúdo que seja ao mesmo tempo emocionante e relevante para nossos fãs”.