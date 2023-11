Antoni Porowski, do Queer Eye, se separa de Kevin Harrington e encerra o noivado

A separação foi supostamente amigável, com conversas durante o processo de planejamento do casamento contribuindo para que a dupla percebesse que queriam coisas diferentes na vida.

“Embora ainda tenham muito respeito um pelo outro, à medida que conversavam mais sobre o futuro, perceberam que estavam em caminhos diferentes”, disse um representante do chef de TV. Pessoas … acrescentando: “Ambos permanecem focados no trabalho e cercam-se de amigos durante esse período.”

As coisas pareciam felizes para a dupla recentemente, em setembro… com Antoni se aventurando em Blackberry Mountain em Walland, TN com amigos como o co-ator de “Queer Eye” Tan França, Gigi Hadiddar Benji Pasek para seu fim de semana de solteiro.