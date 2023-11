Antonio Pierce assume como técnico interino dos Raiders: o que você precisa saber

EUn um movimento esperado, o Invasores de Las Vegas tomou uma decisão ousada logo após o prazo de negociação da NFL, demitindo os dois treinadores principais Josh McDaniels e gerente geral David Ziegler.

McDaniels, que já havia atuado como coordenador ofensivo do Patriotas da Nova Inglaterra, teve um recorde medíocre de 9-16 durante sua gestão com os Raiders. Isso marcou a segunda vez em sua carreira na NFL que ele foi demitido antes do final de sua segunda temporada, tendo sido dispensado pelo Denver Broncos em 2010, após uma largada de 11-17.

Com McDaniels fora, o Invasores recorreram ao ex-técnico dos linebackers Antonio Pierce para assumir o cargo de técnico interino. Pierce, de 45 anos, nativo de Long Beach, esteve no Raiders por uma temporada e meia como treinador de linebackers. No entanto, sua jornada na NFL começou em 2001, quando ele saiu da Universidade do Arizona sem ser convocado.

A temporada de estreia de Pierce ocorreu em 2004, quando ele registrou números impressionantes, incluindo 114 tackles combinados, um sack, cinco passes defendidos e duas interceptações. Ele então assinou com o Gigantes de Nova Yorkonde se tornou um jogador-chave na defesa da vitória do Super Bowl.

Pierce iniciando sua carreira de treinador na NFL com os Raiders

Depois de se aposentar em 2010, perfurar fez a transição para coaching, começando em Poli de Long Beach ensino médio em 2014. Mais tarde, ele ingressou Estado do Arizona como treinador de linebackers e assumiu várias funções, incluindo treinador principal associado e coordenador defensivo. Em 2022, o Invasores deu a ele sua primeira oportunidade de treinador na NFL.

Agora, Pierce tem uma chance de ouro de provar seu valor como treinador principal da NFL. O que torna essa história ainda mais intrigante é que ele enfrentará seu ex-time, os Giants, em sua estreia como técnico. Os Raiders receberão os Giants neste domingo, dando a Pierce a oportunidade de fazer uma declaração desde o início.