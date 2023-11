Após erro da Vunesp, prova do concurso TRF é ANULADA; uma nova prova será realizada

Fundação Vunesp, banca responsável pelo certame, informou que um erro operacional levou a anulação da prova.

A Fundação Vunesp se retratou publicamente nessa segunda-feira, 27, após um erro operacional ter levado a anulação das provas do concurso do Tribunal Regional Federal da 3º Região (TRF 3), que corresponde aos estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul.

Contudo, apenas dois cargos foram afetados: o de Analista Judiciário: Área Judiciária (Sem especialidade) e de Técnico Judiciário – Área: Apoio Especializado Enfermagem.

Em comunicado, a Vunesp informa que:

“Os candidatos inscritos para os cargos de Analista Judiciário – Área: Judiciária (Sem Especialidade) – Unidade de Classificação: Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul, e de Técnico Judiciário – Área: Apoio Especializado – Especialidade: Enfermagem – Unidade de Classificação: Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul, que houve uma falha operacional da Fundação Vunesp na entrega dos cadernos de provas de dois candidatos (um candidato de cada cargo supramencionado), que receberam provas de cargos diversos daqueles para os quais se inscreveram”.

A decisão de anular as provas para esses dois cargos, segundo a banca, é para garantir o direito a isonomia dos candidatos assegurando-se a todos o mesmo direito de realizar as provas referentes aos cargos para os quais se inscreveram.

Ainda de acordo com o comunicado, será publicado no Diário Oficial da União o edital de anulação das provas relativo aos referidos cargos juntamente com uma nova data para aplicação das provas.

As demais provas realizadas no dia 08 de outubro, para os demais cargos, permanecem válidas e seguirão o cronograma previsto.



Você também pode gostar:

Gabaritos estão disponíveis

Os gabaritos referentes aos demais cargos do concurso TRF 3 já podem ser consultados no site da Vunesp.

Os candidatos que desejarem interpor recurso contra o gabarito preliminar tem até o dia 29 de novembro para entrar com o pedido.

Concurso TRF recebeu mais de 20 mil inscritos

Ao todo, o concurso para o Tribunal Regional Federal, recebeu 20.861 candidaturas para concorrer a uma das 21 vagas oferecidas pelo certame.

O cargo com maior número de inscritos foi o de Analista Judiciário (Área Administrativa) São Paulo – Capital, com 3.565 inscrições, o que corresponde a 3.565 candidatos disputando a única vaga oferecida pelo certame.

Em seguida vem o cargo de Analista Judiciário (Área Judiciária – Especialidade Oficial de Justiça Avaliador Federal) São Paulo, onde 3.376 candidatos se inscreveram para concorrer a apenas uma vaga.

Por outro lado, o cargo com menor número de inscritos foi o de Analista Judiciário (Área Apoio Especializado – Especialidade Medicina do Trabalho) para Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul. O cargo recebeu 17 candidaturas na disputa pela única vaga do edital.

Para conferir a relação completa de candidatos por vaga, clique aqui.

Quais as vagas do TRF 3?

O certame visa a contratação de profissionais de nível médio/técnico e superior para diversos cargos dentro da área Jurídica, para atuação nos estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul.

Ao todo, o TRF 3 oferece 21 vagas para contratação imediata.

Confira a disponibilidade de vagas por cargo a seguir:

Nível médio/técnico

Técnico Judiciário – Administrativa – Especialidade: Agente da Polícia Judicial – 2 vagas;

Apoio Especializado – Especialidade: Edificações – 1 vaga;

Apoio Especializado – Especialidade: Enfermagem – 1 vaga;

Apoio Especializado – Especialidade: Informática – 1 vaga;

Apoio Especializado – Especialidade: Segurança do Trabalho – 1 vaga.

Nível superior completo

Analista Judiciários, especificamente nas especialidades de: Administrativa – 1 vaga;

Apoio Especializado – Especialidade: Arquitetura – 1 vaga;

Arquivologia – 1 vaga;

Contadoria – 1 vaga;

Enfermagem, Engenharia Civil – 1 vaga;

Engenharia Elétrica – 1 vaga;

Engenharia Mecânica – 1 vaga;

Estatística, Informática, Medicina – Clínica Geral – 1 vaga;

Medicina do Trabalho – 2 vagas;

Medicina – Psiquiatria – 1 vaga;

Psicologia – 2 vagas;

Serviço Social – 1 vaga;

Judiciária -Especialidade: Oficial de Justiça Avaliador Federal – 1 vaga.

Os salários oferecidos pelo TRF da 3ª Região variam entre R$ 8.046,84 a R$ 13.202,62 dependendo do cargo para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Clique aqui para ler o edital na íntegra e conferir com detalhes informações como o cronograma completo, o conteúdo programático das provas e as atribuições de cada cargo.