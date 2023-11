Após falha da banca, provas do concurso TRF3 são adiadas; confira!

Comunicado das provas do concurso TRF3 foi anunciado nesta segunda, 27 de novembro

O concurso TRF3 (Tribunal Regional Federal da 3ª Região – São Paulo e Mato Grosso do Sul) teve as provas anuladas nesta segunda-feira, 27 de novembro.

Entenda o que aconteceu.

Anulação de Provas e Novas Oportunidades no Concurso TRF3

Em um comunicado oficial, foi anunciada a anulação das provas para os cargos de Analista Judiciário – Área: Judiciária (Sem Especialidade) – Unidade de Classificação: Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul, e de Técnico Judiciário – Área: Apoio Especializado – Especialidade: Enfermagem – Unidade de Classificação: Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul.

A decisão foi tomada devido a uma falha operacional na entrega dos cadernos de provas a dois candidatos, resultando na distribuição de provas de cargos diversos daqueles para os quais estavam inscritos. A banca esclareceu que a anulação ocorrerá mediante publicação no Diário Oficial da União, estabelecendo uma nova data para a aplicação das provas.

É relevante destacar que as provas para os demais cargos, realizadas em 8 de outubro de 2023, permanecem válidas e seguirão o cronograma previsto. Veja mais sobre o concurso TRF3.

Distribuição de Oportunidades do concurso TRF3

Técnico Judiciário:



Área Administrativa – Agente de Polícia Judicial: 2 vagas + CR;

Apoio Especializado – Edificações: 1 vaga;

Apoio Especializado – Enfermagem: 1 vaga + CR;

Apoio Especializado – Informática: 1 vaga + CR;

Apoio Especializado – Segurança do Trabalho: 1 vaga.

Analista Judiciário:

Área Administrativa: 1 vaga + CR;

Apoio Especializado – Arquitetura: 1 vaga + CR;

Apoio Especializado – Arquivologia: 1 vaga;

Apoio Especializado – Contadoria: 1 vaga + CR;

Apoio Especializado – Enfermagem: CR;

Apoio Especializado – Engenharia Civil: 1 vaga + CR;

Apoio Especializado – Engenharia Elétrica: 1 vaga + CR;

Apoio Especializado – Engenharia Mecânica: 1 vaga;

Apoio Especializado – Estatística: CR;

Apoio Especializado – Informática: CR;

Apoio Especializado – Medicina em Clínica Geral: 1 vaga;

Apoio Especializado – Medicina do Trabalho: 1 vaga;

Apoio Especializado – Medicina Psiquiatria: 1 vaga;

Apoio Especializado – Psicologia: 2 vagas + CR;

Apoio Especializado – Serviço Social: 1 vaga + CR;

Judiciária – Oficial de Justiça: 1 vaga + CR;

Judiciária: CR.

Os salários iniciais para os aprovados variam entre R$ 8.046,84 (Técnico Judiciário) e R$ 13.202,62 (Analista Judiciário), com lotação nas seções Judiciárias de São Paulo e Mato Grosso do Sul. O certame, que registrou 20.861 candidatos inscritos, mantém seu curso com as expectativas voltadas para a aplicação das novas provas.

Veja o comunicado na íntegra:

Sobre o órgão

O Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3) desempenha um papel crucial no sistema judicial brasileiro, concentrando-se na análise de casos federais nos estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Sua função primordial é servir como uma instância superior para processos judiciais federais, julgando recursos provenientes de decisões de juízes federais de primeira instância e também tratando de casos originários que estejam sob sua competência.

No âmbito do TRF3, existem diversas áreas de especialização, cobrindo tanto aspectos administrativos quanto judiciários. Além disso, há especialidades de apoio, como enfermagem e informática, oferecendo oportunidades de carreira para Técnicos Judiciários e Analistas Judiciários, cada qual com suas responsabilidades específicas.

Os servidores do TRF3 desempenham um papel essencial na operação do sistema judicial federal, contribuindo para a eficiência e eficácia do processo judicial. Sua atuação é fundamental para garantir o cumprimento da lei e a busca pela justiça nos estados sob a jurisdição do tribunal, promovendo a ordem jurídica e protegendo os direitos dos cidadãos.

Sobre técnico e analista

Os cargos de Analista Judiciário e Técnico Judiciário são comuns no âmbito do Poder Judiciário brasileiro, desempenhando funções distintas e específicas. Os Analistas Judiciários exercem atividades que envolvem análise e decisões em processos judiciais, atuando em áreas como direito, arquivologia, contabilidade, psicologia, entre outras. Suas responsabilidades incluem a elaboração de documentos jurídicos, análise detalhada de processos, atendimento ao público e apoio a juízes e desembargadores.

Já os Técnicos Judiciários têm funções mais operacionais, oferecendo suporte administrativo para as atividades do tribunal. Suas responsabilidades incluem protocolar e expedir documentos, manter a organização física e eletrônica dos processos judiciais, atender ao público e auxiliar em audiências e sessões.

Ambos os cargos desempenham papéis fundamentais no bom funcionamento do tribunal, contribuindo para a eficiência e eficácia do sistema judicial brasileiro.