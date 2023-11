Aposentadoria 2024: Qual a idade mínima para se aposentar ano que vem? Saiba todas as possibilidades

Compreender as regras para aposentadoria é essencial para planejar um futuro tranquilo. Nesta matéria do Notícias Concursos vamos desvendar as possibilidades para aposentadoria em 2024, incluindo a idade mínima necessária e as regras de transição.

O que é preciso para se Aposentar?

A aposentadoria não vem automaticamente quando atingimos uma certa idade. Há requisitos específicos que precisam ser cumpridos, sendo os mais importantes a idade mínima e o tempo de contribuição. Vamos explorar mais a seguir.

Idade Mínima para Aposentadoria

A idade mínima para aposentadoria em 2024 é um critério decisivo. Há diferentes formas de se aposentar, e a principal é a aposentadoria por idade, que ocorre quando o trabalhador alcança o tempo necessário de vida para ser afastado das suas funções.

Tempo de Contribuição

Além da idade, é preciso ter um tempo mínimo de contribuição para o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). Sem o mínimo de contribuições, o INSS não liberará o benefício.

Tipos de Aposentadoria

Há várias opções de aposentadoria, e é importante entender cada uma delas para planejar adequadamente.



Você também pode gostar:

Aposentadoria por Idade

A aposentadoria por idade é a opção mais comum e garante o acesso a todos que contribuem, seja trabalhador com registro em carteira, facultativo ou empreendedor via MEI (Micro Empreendedor Individual).

Aposentadoria por Invalidez

A aposentadoria por invalidez é destinada a quem perde a capacidade física ou mental de trabalhar. Não há idade mínima para se aposentar por invalidez em 2024, desde que tenha feito 12 contribuições ao INSS.

Aposentadoria Especial

A aposentadoria especial é liberada para quem trabalhou 15 anos ou mais em atividades insalubres.

Regras de Transição para Aposentadoria

As regras de transição são aplicáveis para quem já contribuía antes da reforma da Previdência em novembro de 2019 e se aproximava da aposentadoria. Vamos entender as três principais regras de transição.

Idade Progressiva

Nesta regra, a idade mínima para se aposentar em 2024 muda tanto para os homens quanto para as mulheres. Há uma tabela que, desde 2020, aumenta seis meses de idade a cada ano, até chegar a 65 anos para homens (em 2027) e 62 anos para mulheres (em 2031).

Pedágio de 100%

A regra do pedágio permite que os trabalhadores se aposentem antes do tempo previsto, trabalhando o dobro do tempo que faltava para se aposentar em novembro de 2019.

Regras dos Pontos

Neste caso, é preciso somar a idade com o tempo de contribuição. A cada ano, é alterado o resultado de pontos que homens e mulheres devem alcançar para conseguir a aposentadoria.

Idade Mínima para Aposentadoria em 2024

Para a aposentadoria por idade, poderão dar entrada neste benefício aqueles que alcançarem a idade mínima para se aposentar em 2024 mais o tempo de contribuição necessário.

Homens: 65 anos de idade + 180 contribuições previdenciárias (equivalente a 15 anos contribuídos)

Mulheres: 62 anos de idade + 180 contribuições previdenciárias (equivalente a 15 anos contribuídos)

Em suma, a aposentadoria é um processo que requer planejamento e compreensão das regras. Ao entender a idade mínima para se aposentar em 2024 e as regras de transição, você poderá se preparar melhor para esse importante passo da vida.

E a Aposentadoria por Invalidez?

A aposentadoria por invalidez é um benefício devido ao trabalhador que está permanentemente incapaz de exercer qualquer atividade laborativa. Com a reforma, o benefício passa a utilizar o mesmo cálculo dos outros tipos de aposentadoria.

Como Funciona a Aposentadoria por Tempo de Contribuição?

A aposentadoria por tempo de contribuição será extinta com a Reforma da Previdência. O tempo de contribuição passa a ser um requisito em conjunto com a idade mínima.

Simulação de Aposentadoria com as Novas Regras

Para entender como as novas regras funcionam na prática, vamos considerar uma mulher que tem 43 anos de idade, e contribuiu por 25 anos. Ela se enquadra na transição com pedágio de 100%, significando que precisará trabalhar mais 10 anos antes de se aposentar.

Por fim, é importante destacar que seja você um trabalhador próximo da aposentadoria ou um jovem investidor, é importante entender essas mudanças e planejar o futuro de acordo. Lembre-se que a aposentadoria do INSS é apenas uma parte do seu planejamento financeiro para a terceira idade. Investimentos de longo prazo, como a previdência privada, podem ser uma excelente alternativa para garantir um futuro confortável.