Aposentadoria por invalidez: Saiba quais são os novos critérios do INSS para 2024

A aposentadoria por invalidez é um dos benefícios previdenciários mais valorizados pelos segurados do INSS. No entanto, é também um dos mais complexos de se obter devido aos rigorosos critérios de elegibilidade. Esta matéria explora os novos critérios do INSS para a aposentadoria por invalidez em 2024.

Aposentadoria por Invalidez: O que é?

A aposentadoria por invalidez é um benefício destinado a trabalhadores que enfrentam doenças graves ou incapacitantes que os impeçam de retomar suas atividades laborais. Para ser elegível, é necessário comprovar a incapacidade total e permanente para o trabalho.

Quem pode solicitar a aposentadoria por invalidez?

Para ter direito à aposentadoria por invalidez, o segurado do INSS deve se enquadrar em uma série de requisitos. A incapacidade total e permanente é um destes, e implica que o segurado não está em condições de retornar ao trabalho que exercia anteriormente, nem de se reabilitar para uma nova função.

Aposentadoria por invalidez e auxílio-doença

Muitos segurados que têm direito à aposentadoria por invalidez costumam identificar essa possibilidade enquanto recebem o auxílio-doença. Quando se constata a impossibilidade de melhora, o segurado pode requerer a conversão do auxílio-doença para aposentadoria por invalidez.

Novos critérios de invalidez do INSS em 2024

O Governo Federal recentemente promoveu uma revisão nos critérios e doenças que conferem o direito à aposentadoria por invalidez pelo INSS. Esta avaliação ampliou a lista de condições passíveis de concessão, demandando uma atenção especial por parte dos segurados.



Você também pode gostar:

Doenças que garantem a aposentadoria por invalidez

O INSS dispõe de uma lista de doenças que automaticamente concedem o direito à aposentadoria por invalidez, caso o segurado seja diagnosticado com uma delas. Entre as enfermidades listadas, estão AIDS, alienação mental, cardiopatia grave, cegueira, espondiloartrose anquilosante, entre outras.

Benefícios desconhecidos da aposentadoria por invalidez

A aposentadoria por invalidez proporciona uma série de benefícios aos segurados, muitos dos quais são desconhecidos pela maioria das pessoas.

Auxílio-doença para dependentes

O auxílio-doença não é exclusivo do beneficiário principal. Dependentes, como cônjuges e filhos menores, também podem ser elegíveis para receber o benefício, caso estejam incapacitados temporariamente para o trabalho devido a uma enfermidade ou acidente.

Renda Mensal Vitalícia

A aposentadoria por invalidez garante uma fonte de renda vitalícia, contanto que persista uma condição médica que a justifique. Esta garantia oferece estabilidade financeira, cobrindo despesas essenciais, como moradia, alimentação e cuidados médicos.

Assistência Médica e Medicamentos

Aposentados por invalidez têm acesso a assistência médica gratuita ou com preços limitados, dependendo do sistema de saúde. Além disso, existem programas que subsidiam ou oferecem medicamentos gratuitos para pessoas com condições médicas crônicas.

Reabilitação Profissional

Os beneficiários de aposentadoria por invalidez possuem programas de provisão de reabilitação profissional oferecidos pelo INSS. Estes programas englobam treinamento, capacitação e suporte, possibilitando o retorno ao mercado de trabalho, caso a recuperação permita.

Isenção de Impostos

No Brasil, a aposentadoria por invalidez é isenta de imposto de renda. Nesse sentido, os beneficiários desse tipo de aposentadoria são liberados do ônus de pagar impostos sobre a renda proveniente dessa fonte, resultando em uma economia financeira relevante.

Valor da aposentadoria por invalidez do INSS

O valor da aposentadoria por invalidez do INSS é calculado com base na média de 80% dos maiores salários de contribuição desde julho de 1994. A partir daí, aplica-se um percentual que varia de acordo com a idade e o tempo de contribuição do segurado.

Como solicitar a aposentadoria por invalidez do INSS?

Para requerer a aposentadoria por invalidez, o segurado do INSS precisa agendar uma perícia médica pelo site ou aplicativo Meu INSS ou pela Central de Atendimento 135. O laudo pericial é o documento primordial para comprovar a incapacidade do segurado e então, a concessão do benefício.

A aposentadoria por invalidez é um direito fundamental dos trabalhadores que, por razões de saúde, não conseguem mais exercer suas atividades laborais. Com os novos critérios do INSS para 2024, é imprescindível que os segurados estejam bem informados para garantir seus direitos.